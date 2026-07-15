Clasificación general del Tour de Francia 2026: puesto de Egan Bernal y los colombianos en la etapa 11

Este miércoles, 15 de julio, se disputó una nueva jornada del Tour de Francia 2026. La etapa tuvo un recorrido sin mayores contratiempos, con un trazado entre Vichy y Nevers, de 161,3 km.

En el embalaje, el ganador fue Søren Wærenskjold, quien se impuso en el sprint hacia la meta, en el que el colombiano Fernando Gaviria entró en la disputa, pero quedó noveno con el mismo tiempo del noruego.

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Por el diseño de la etapa 11, no se esperaba que se produjeran ataques de los favoritos del pelotón. Todos los involucrados en la lucha por la montaña guardaron fuerzas y buscarán destacar en los próximos días, donde habrá llegadas de primera, así como de fuera de categoría.

Egan Bernal continúa siendo el mejor de los cinco colombianos en el Tour. Se mantiene en la posición 11, a más de 12 minutos del portador de la camiseta amarilla de líder.

Líderes del Tour

Clasificación general del Tour de Francia 2026 (etapa 11)

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 39:25:08

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:36

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:06

4. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 4:22

5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 4:35

6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 4:44

7. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 5:08

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:45

9. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious) a 6:34

10. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 11:49

…

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

30. Harold Tejada (XDS Astana), a 50′49″

39. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:11′44″.

40. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1:12′03″

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Los demás ciclistas del pelotón registraron cambios positivos y negativos en el listado de competidores. Einer Rubio y Fernando Gaviria subieron una posición con respecto al lugar que ocupaban antes del inicio de la etapa 11.

Por su parte, Harold Tejada y Sergio Higuita descendieron una posición y se mantienen a más de una hora de la disputa por algún puesto de privilegio.

La distancia que separa a los colombianos de los primeros lugares de la clasificación general los obliga a concentrarse en buscar un triunfo en una etapa de montaña para que Colombia no termine la presente edición de la ronda gala sin conseguir alguna alegría.

¿Cuándo habrá alta montaña?

Este jueves será otro día en el que no habrá mayores retos, pero, a partir del viernes, llegará una seguidilla de tres jornadas en las que la montaña será protagonista.

La del próximo viernes será la fracción 13, entre Dole y Belfort (205.8 km). Allí se llegará hasta el final de manera tranquila, pero en el remate los escaladores enfrentarán el Ballon d’Allsace, paso de primera categoría con 9,1 km y del 6,8 % de desnivel.

Tadej Pogačar triunfó en solitario en la etapa 10 del Tour de Francia 2026 Foto: Getty Images

El sábado y el domingo se disputarán otras etapas montañosas. Sus exigencias podrían dejar por completo definido el título del Tour de Francia a favor de Pogačar si sus rivales no atacan.

Etapa 14 (sábado 18 de julio): Mulhouse → Le Markstein Fellering

155,3 km

Alta montaña

4.602 m de desnivel positivo

Primera gran jornada de los Vosgos, con varios puertos encadenados y final exigente.

Etapa 15 (domingo 19 de julio): Champagnole → Plateau de Solaison