Partido por el tercer puesto del Mundial 2026: cuándo es, a qué hora y para qué sirve

Este fin de semana todavía quedarán dos partidos por disputarse en el Mundial 2026. Aunque la gran final está programada para el domingo en el Metlife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el sábado habrá partido por el tercer puesto en Miami.

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En juego estará la medalla de bronce y también un premio económico para la selección que resulte ganadora:

Tercer puesto : 29 millones de dólares.

: 29 millones de dólares. Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Dichos valores quedaron establecidos por la FIFA en diciembre de 2025, cuando el consejo se reunió en Catar y determinó el plan de premios para la cita orbital que está por terminarse.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026™ también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol", indicó ese día el presidente Gianni Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa en el estadio de Miami Foto: Getty Images

¿Cuándo es el partido por el tercer y cuarto puesto?

En el calendario oficial del Mundial 2026 quedó programado el partido por el tercer y cuarto puesto para este sábado 18 de junio a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

Dicho compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, ese mismo donde la Selección Colombia jugó contra Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos.

La transmisión oficial estará disponible en todos los canales que cuentan con derechos televisivos: Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN, Win Sports y Disney +.

A pesar que las dos selecciones de este partido llegan como eliminadas, la FIFA espera casa llena como antesala a la gran final que será el domingo 19 de julio también en Estados Unidos.

La despedida de Deschamps

Para Francia tendrá un valor adicional, pues se trata de la despedida de Didier Deschamps y el final de una era gloriosa de su selección.

El experimentado técnico quería despedirse con la tercera estrella en el escudo, pero cayó eliminado a manos de España en semifinales. Kylian Mbappé aspira a terminar como goleador del Mundial 2026, aunque la tendrá difícil en ese mano a mano contra Lionel Messi.

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“La decepción está ahí, los jugadores estaban destrozados en el vestuario, porque es un grupo de competidores. Pero no hay que echar por tierra todo lo que se ha hecho bien”, declaró Deschamps en rueda de prensa.

El DT, agregó: “Yo soy como los jugadores, tenía esa ambición y esa voluntad. Teníamos la posibilidad. Sentimos mucho orgullo por lo que hemos logrado en condiciones difíciles. Hay que aceptar la derrota y la victoria de España. Esto es el máximo nivel”.

Su reemplazo, de acuerdo a la prensa internacional, será Zinedine Zidane. El legendario volante de la selección francesa volvería a dirigir con el único objetivo de ganar la Eurocopa 2028.