Diego Novoa tiene nuevo equipo: cae parado tras salir de Millonarios y firma por un año

Un mes después de haber terminado contrato con Millonarios, el arquero Diego Novoa definió su futuro y tendrá la oportunidad de tomar revancha en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

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El bogotano buscará relanzar su carrera en el Atlético Bucaramanga, mismo club donde Aldair Quintana se convirtió en ídolo después de haber recibido amenazas en Atlético Nacional.

Millonarios no solo terminó el contrato de Novoa, sino también el de Guillermo de Amores. Sus dos reemplazos ya están listos para asumir el reto: el argentino Javier Burrai y el santandereano James Aguirre tendrán la responsabilidad del arco embajador.

Mientras tanto, Diego Novoa se traslada al oriente del país para buscar nuevos horizontes. “Diego Novoa (37) llegó a un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo portero del Bucaramanga. Es esperado en las próximas horas en la ciudad para presentar exámenes médicos y firmar su contrato por un año“, informó el periodista Felipe Sierra.

¿Quién es Diego Novoa, nuevo arquero del Bucaramanga?

A sus 37 años de edad, Diego Novoa aterriza en el Estadio Américo Montanini con la esperanza de superar sus últimas dos experiencias que terminaron siendo negativas.

Después de haber sido un referente con más de una década atajando en La Equidad, el bogotano firmó con América de Cali en 2021 y allí vivió tres temporadas en medio de críticas.

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En 2024 recibió la llamada de Millonarios y no lo pensó dos veces, aún cuando tenía que pelear la titularidad con Álvaro Montero. Novoa empezó con pie derecho en el conjunto embajador pese a las dudas de la hinchada, pero poco a poco se fue diluyendo su confianza bajo los tres palos.

En el primer semestre de 2026 le tocó ser titular en el arco albiazul y protagonizó varios ‘bloopers’ que terminaron por complicar la relación con la hinchada.

El delantero de Sao Paulo #11 Ferreira encabeza el balón contra el portero de Millonarios #12 Diego Novoa durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Sao Paulo de Brasil y los Millonarios de Colombia en el estadio Morumbi en Sao Paulo, Brasil, el 19 de mayo de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP) Foto: AFP

Millonarios le terminó el contrato en junio de este año, decisión que lo dejó como agente libre para escuchar ofertas. Más allá de su basta experiencia en el fútbol colombiano, llega al Bucaramanga con la expectativa del ocupar el lugar que quedó libre en pleno campeonato pasado.

Aldair Quintana se fue a probar suerte en Independiente del Valle y salió como ídolo de la afición leoparda. Esa es la misma historia que quiere repetir Novoa, aunque sus registros en América y Millonarios no fueron los mejores.

El primer examen será justamente enfrentando a los azules en el Estadio El Campín por la fecha 1 de la Liga BetPlay. Dicho compromiso está programado para el próximo sábado, 25 de julio, a las 6:10 de la tarde con transmisión de Win Sports + para todo el país.