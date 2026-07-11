Millonarios oficializa un polémico refuerzo: anticipan que será suplente

Millonarios confirmó otro arquero para el segundo semestre de 2026, luego del fracaso que fue su presentación en la Liga Betplay y Copa Sudamericana. Tras confirmarse la salida de Diego Novoa en pleno cumpleaños del embajador y de Guillermo De Amores en las últimas horas, el club azul no perdió tiempo y aceleró para contratar a sus porteros.

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Entre la lista de nombres que sonaban en el mercado había un gran favorito que ya tiene todo listo para vestirse de azul y será el titular. El portero argentino, nacionalizado ecuatoriano, Javier Burrai, es el nuevo fichaje estrella del embajador luego de su más reciente temporada en Sarmiento de Junín, en la primera división de Argentina.

Javier Burrai en Argentina. Foto: Getty Images

Ahora bien, tras esta confirmación, Millonarios no perdió tiempo y firmó a otro portero que está destinado a ser el suplente de Burrai. Se trata de James Aguirre, quien se venía desempeñando en el Once Caldas de Manizales. Su oficialidad trajo muchas repercusiones en la hinchada y muchos hinchas ya lo ven como alguien fijo a esperar en el banquillo. Su presencia se aceleró tras la caída de Cristopher Varela.

Dicho guardameta lleva varios semestres destacándose en el blanco de la ciudad de Manizales y ahora tendrá que competir seriamente por la titularidad en el arco azul. Y es que todo parece ser claro en la portería debido al primer amistoso de pretemporada en Lima ante Universitario, donde Javier Burrai apareció desde el pitazo inicial.

James Aguirre llega a Millonarios

“James Aguirre (34 años) tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero de Millonarios. El arquero dejará Once Caldas, donde ya se despidió de sus compañeros, y es esperado mañana (viernes) para presentar exámenes médicos”, dijo el periodista Felipe Sierra días atrás sobre el nuevo fichaje azul.

Aguirre comenzó trabajos inmediatamente en Millonarios y el técnico Fabián Bustos ya cuenta con sus dos porteros en su idea de ser protagonista en la Liga Betplay. También pasó por el Bucaramanga, donde debutó profesionalmente y fue clave en su ascenso en el 2016. Desde 2024 estaba en el Once Caldas.

James Aguirre, portero titular de Once Caldas contra Millonarios en Bogotá. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“James nació el 21 de mayo de 1992 en Bucaramanga y comenzó su carrera profesional en Atlético Bucaramanga, institución en la que disputó más de una década y fue parte de la plantilla que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano en 2015. Posteriormente, continuó su trayectoria en Once Caldas, club del que llega procedente”, dice el comunicado de Millonarios.