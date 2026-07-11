La confesión de María Fernanda Cabal sobre los futbolistas que le escriben en privado: “De la Selección Colombia”

Aunque María Fernanda Cabal suele ocupar los titulares de los medios de comunicación por su papel en la política colombiana, en las últimas horas se convirtió en tendencia en distintas plataformas tras hacer una confesión sobre un aspecto poco conocido de su vida personal.

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En una reciente entrevista con SoHo, la empresaria y exsenadora de la República contó que varios futbolistas colombianos le han escrito por redes sociales para intentar conocerla, una situación que, según dijo, se ha repetido en más de una ocasión.

La también politóloga aseguró que entre quienes le han enviado mensajes privados hay jugadores de la Selección Colombia, integrantes de distintos equipos del fútbol profesional e incluso jóvenes de la categoría sub-17.

Si bien no reveló nombres, sí compartió detalles de una de las conversaciones que más recuerda, teniendo en cuenta lo inesperada que le resultó.

“Uno de Cali me escribió que me quería conocer y yo, toda ingenua, me metí a ver quién era. Era un peladito chiquito y yo le dije: ‘Sí, claro, yo tengo mi equipo de trabajo, ¿qué quieres hacer?’, y me dice: ‘De todo’, obviamente no le volví a contestar”, confesó frente a las cámaras del medio.

Según explicó María Fernanda, esa es una de las muchas historias que ha acumulado desde que se convirtió en una figura ampliamente conocida en el país.

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La admiración que ha generado María Fernanda Cabal

En la misma conversación, Cabal contó que la admiración que despierta no se limita únicamente a los hombres, pues también ha recibido mensajes de mujeres. Mientras algunas se acercan por afinidad con sus posturas políticas, otras han expresado un interés que va más allá de la admiración.

“He tenido la admiración de mujeres por las ideas, desde las luchas políticas, pero también admiradoras que van mucho más allá. Me han dicho de todo”, confesó.

Incluso, relató que algunas le han preguntado si alguna vez ha pensado en cambiar de orientación sexual o si no está cansada de mantener relaciones con hombres, comentarios que asegura recibir con cierta frecuencia.

Maria Fernanda Cabal, exsenadora de la República. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

María Fernanda Cabal confesó haber sido víctima de acoso

Durante la entrevista con SoHo, María Fernanda Cabal también habló de los episodios de acoso que ha enfrentado fuera de las redes sociales, especialmente por parte de hombres mayores que, según su experiencia, se sienten con la confianza de hacer comentarios sobre su físico.

“Eso sí me ofende terriblemente, que saludan, pero miran hacia abajo y te echan un piropo feo o algo de tu físico que les gusta, lo vuelven morboso; entonces hacen alusión a los labios. Ese tipo de piropos me parecen desastrosos, agresivos. A mí me espantan”, indicó.

Para finalizar, la empresaria explicó que, cuando se encuentra con ese tipo de situaciones, evita protagonizar confrontaciones públicas. Por el contrario, prefiere tomar distancia de inmediato y dejar claro que ese tipo de comportamiento no es correcto.