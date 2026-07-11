“Lo verdaderamente peligroso fue dejarlo a usted cuatro años destruyendo a Colombia”, le dicen a Petro tras lanzar crítica

El pasado miércoles, 8 de julio, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores.

“He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la patria milagro. Un verdadero nunca, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”, dijo De La Espriella a través de redes sociales.

“Vuelve el rigor y la preparación”, José Manuel Restrepo tras nombramiento de Omar Bula como canciller de Abelardo De La Espriella

Pasaron pocos días y el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra dicha asignación del presidente electo, De La Espriella. Sin pruebas, el jefe de Estado dijo que Bula es un “peligro” para la vida y la humanidad.

“El nuevo canciller de Colombia a partir del 7 de agosto es un peligro para la vida y la humanidad. Irresponsables los que votan y nombran y envían un espectro de la muerte al mundo, desde Colombia”, dijo puntualmente Petro en su mensaje en X, este sábado 11 de julio.

Pasaron pocos minutos y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, le respondió a Petro. Le dijo que lo “peligroso” fue que él hubiera gobernado Colombia durante cuatros años.

Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Lo verdaderamente peligroso fue dejarlo a usted 4 años destruyendo a Colombia luego de haber violado los topes electorales en más de cinco mil millones de pesos”, le respondió Cabal, tras el ataque de Petro al canciller de Abelardo De La Espriella.

Por último, la congresista del uribismo le sacó en cara al presidente Petro el aumento del narcotráfico en Colombia y el elevado número de criminales que tomaron las armas en las distintas organizaciones.

“Peligroso usted que permitió el aumento del narcotráfico y los terroristas que hoy son 27 mil en armas”, concluyó la congresista en su mensaje en X al presidente Petro.

El pasado miércoles, 8 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores designado por el presidente electo, habló en El Debate de SEMANA y cuestionó con firmeza el nuevo modelo de pasaportes implementado por el Gobierno Petro. Dijo que fue un desastre.

“Imagínense, si revisaban la calidad del documento cuando los hacían bien. Esto es un desastre lo que pasó en los últimos tiempos. Estamos averiguando, hay un equipo dedicado específicamente a eso, con mucho conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años“, expresó Bula Escobar en El Debate.