Abelardo De La Espriella agradeció el respaldo del ‘Escudo de las Américas’ y pidió que se respete el resultado de las elecciones

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, pidió este sábado que se respete “sin ambigüedades” el resultado de las elecciones en las que resultó ganador, frente a las denuncias de fraude que ha querido imponer el mandatario saliente Gustavo Petro en los últimos días.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella: las grietas que marcan la controvertida transición en el poder

La reacción del Gobierno entrante se dio un día después de que Estados Unidos y doce países más que conforman la alianza denominada Escudo de las Américas solicitaron a las autoridades colombianas garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente del poder.

Por medio de su cuenta personal en X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió la declaración conjunta de los países que hacen parte de esta alianza regional, iniciativa que lidera el presidente de ese país, Donald Trump.

“Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.

Tras el pedido, Abelardo De la Espriella, manifestó que “el Gobierno entrante reitera que la voluntad soberana expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático”.

De La Espriella agregó que el apoyo de la comunidad internacional a su elección “pone de presente la importancia de preservar el orden constitucional y garantizar una transición institucional” en Colombia.

Gustavo Petro, que mantuvo una relación de altibajos con Donald Trump, asegura tener pruebas de fraude en las elecciones y promueve entre sus seguidores una manifestación para el próximo 20 de julio, día en que se celebra la independencia de Colombia.

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El presidente electo, quien asumirá el 7 de agosto, sostiene que Petro busca dar un golpe de Estado y señaló que la transición “no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad soberana de los colombianos”.

La agenda de Escudo de las Américas, creado en marzo para luchar contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad regional, coincide con el programa de Abelardo De la Espriella, quien no oculta su deseo de incorporar a Colombia a esa alianza de gobiernos.