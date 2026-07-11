Bernie Moreno a Abelardo De La Espriella: “Estados Unidos está listo para apoyar a la nueva administración”

A través de su cuenta en X, el senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, le hizo saber nuevamente al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, que ese país está listo para apoyar su mandato que empezará a regir desde el próximo 7 de agosto.

Además, Moreno dijo estar orgulloso de formar parte de una delegación que viajará a Colombia para la posesión de Abelardo De La Espriella.

“¡Estoy deseoso de formar parte de una delegación histórica y de alto nivel que viajará a Colombia para la investidura el 7 de agosto del nuevo presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA !Estados Unidos está listo para apoyar a la nueva administración y ayudar a impulsar la seguridad, la protección y la prosperidad en ambas naciones“, dijo el congresista republicano en X, este viernes 10 de julio.

Bernie Moreno celebró en días pasados el giro a la derecha que representa Abelardo De La Espriella en Colombia. Foto: X/@berniemoreno

A propósito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió este mismo viernes una declaración conjunta de los países que hacen parte del Escudo de las Américas, una iniciativa que lidera el presidente de ese país, Donald Trump.

Dicho documento está enfocado en la situación que está viviendo el mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de quien el Gobierno Petro no ha reconocido su victoria en las urnas.

Allí, los países miembros del Escudo de las Américas dicen observar “con profunda preocupación las declaraciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral en Colombia”.

A continuación, la declaración de los miembros del Escudo de las Américas:

“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia ygeneran incertidumbre respecto al normal desarrollo de la transición institucional.

En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de la ciudadanía —libremente expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de derecho.

Rechazamos toda acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.