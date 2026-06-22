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¿Saldrá Gustavo Petro de la Lista Clinton? Bernie Moreno se refiere a la polémica petición del presidente colombiano

El mandatario se encuentra en la lista de sanciones publicada por la OFAC.

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Redacción Mundo
22 de junio de 2026 a las 11:34 a. m.
El presidente Gustavo Petro cuestiona la soberanía financiera de Colombia ante bancos extranjeros.
El presidente Gustavo Petro cuestiona la soberanía financiera de Colombia ante bancos extranjeros. Foto: AP / Presidencia

El senador estadounidense, Bernie Moreno, quien viajó a Colombia como veedor de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, fue preguntado sobre la posibilidad de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pueda salir de la Lista Clinton.

En entrevista con Noticias Caracol, el senador aseguró que “eso es posible y probable, obviamente y es importante saber que pasa durante las próximas cinco semanas con las investigaciones pero yo creo que está yendo muy bien”, dijo Moreno.

“Yo creo que la relación de los Estados Unidos y Colombia es para el futuro y yo creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, yo creo que va a garantizar que todo salga bien en las próximas 5 o 6 semanas”, continuó diciendo el senador cercano a Donald Trump.

“Yo creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC”, dijo.

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