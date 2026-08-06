Donald Trump firma nuevas órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento: “Estamos haciendo ajustes porque es muy injusto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 6 de agosto dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en determinados casos y combatir el llamado “turismo de nacimiento”, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan al país para que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Estados Unidos endurece requisitos para visas: solicitantes deberán nuevo proceso con sus redes sociales

La decisión llega pocas semanas después de que la Corte Suprema rechazara un intento más amplio de modificar este derecho constitucional.

Durante el anuncio, Trump calificó como “muy desafortunada” la reciente decisión del alto tribunal. Aseguró que su administración está realizando ajustes para cumplir su objetivo.

“Tuvimos una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema con respecto a la ciudadanía por nacimiento. Fue una decisión muy, muy desafortunada. Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la ciudadanía por nacimiento fue incorporada a la Constitución tras la Guerra Civil con el propósito de proteger a los hijos de personas esclavizadas. Aseveró que, en la actualidad, esa disposición está siendo utilizada con fines distintos.

“Fue hecha para los bebés de los esclavos. Y lo que está pasando ahora es que la gente está construyendo negocios alrededor de ello”, señaló.

Trump aseguró que existen personas adineradas que estarían aprovechando ese mecanismo para obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos y afirmó que su Gobierno buscará frenar esa práctica.

“Una guerra de 48 minutos”: Trump vuelve a referirse a la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela

“La gente rica está construyendo negocios alrededor de la ciudadanía por nacimiento. No es como debería funcionar. Es una desgracia. Están comprando su camino y no vamos a dejar que suceda”, manifestó.

Las nuevas órdenes ejecutivas buscan limitar la ciudadanía automática en situaciones específicas y reforzar las restricciones al llamado “turismo de nacimiento”.

Sin embargo, especialistas prevén que las medidas enfrenten nuevos desafíos judiciales, debido a que la Corte Suprema reiteró recientemente que la Enmienda 14 protege el derecho a la ciudadanía para la gran mayoría de las personas nacidas en territorio estadounidense.