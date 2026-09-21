Diosdado Cabello se pronuncia en vivo sobre la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York: “Crisis emocional”

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y una de las figuras más polémicas del chavismo, se refirió este lunes, 21 de septiembre, al viaje de Delcy Rodríguez a Estados Unidos.

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Cabello señaló que la llegada de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, a Nueva York ha generado una “situación de crisis emocional” entre algunos sectores de la oposición del país.

Asimismo, se refirió a las respuestas de distintos grupos opositores frente a la presencia de Rodríguez en Estados Unidos, donde actualmente desarrolla actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

🟡#EnVideo | Durante rueda de prensa del PSUV, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello se refirió a la participación de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.



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“Aquí hay gente que anda dolida porque invitaron a la presidenta de Venezuela. ¿A quién van a invitar?, bueno, de Venezuela es Delcy Rodríguez, que algunos no lo asuman, pues ya es un problema a veces psiquiátrico, de amargura", dijo Cabello.

“Lo cierto es que ahí estará hablando la vocera venezolana, la vocera del pueblo de Venezuela, que es la presidenta Rodríguez, la República Bolivariana de Venezuela, estará presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, dijo.

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“Interpretaciones puede tenerse, pueden tenerse varias ¿no? Pero la primera es el triunfo de la diplomacia de paz de nuestro país, es la primera, la gran victoria", agregó Cabello.

“Que a pesar de todo, ahí estaremos presentes, y cuando digo a pesar de todo es a pesar de los deseos de mucha gente que odia este país, ahí estaremos presentes, acompañando y estaremos acompañando el discurso de nuestra presidenta. Tenía más de cincuenta reuniones antes de salir, de jefes de Estado que querían reunirse con ella”, aseguró Diosdado.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

Por otro lado, se refirió también a la visita reciente del presidente de Paraguay a Caracas.

“Recientemente vino para acá el presidente de Paraguay, no le hablaban a Venezuela (...) pero vino acá a Venezuela y se restablecen las relaciones”, dijo Cabello.

“Ha anunciado Chile que quiere reanudar relaciones con Venezuela, el Reino Unido que quiere reanudar relaciones con Venezuela, todo. Nosotros no tenemos ningún problema, se fueron de aquí ellos, no por culpa de nosotros”, agregó.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales.

“En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”, escribió Rodríguez en X.

Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. pic.twitter.com/7o34hGhBHN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 21, 2026

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.