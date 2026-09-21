Teófilo Gutiérrez dejó advertencia tras los fichajes de James Rodríguez y Juan Cuadrado: “Lo sentí yo”

James Rodríguez en Atlético Nacional, y Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. Se trata de dos de los fichajes más importantes de la Liga BetPlay 2026-ll, y las reacciones aún no paran al respecto.

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Uno de los que habló fue Teófilo Gutiérrez, atacante de 41 años que juega con Junior de Barranquilla. De hecho, Teo dejó una advertencia de lo que podrían vivir James y Cuadrado en el regreso de ambos al FPC.

Cabe recordar que Teófilo Gutiérrez tuvo carrera en el extranjero y fue compañero de James y Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia. Por tanto, desde su experiencia, se refirió al respecto.

Teófilo Gutiérrez: “El FPC es como las eliminatorias. No es fácil”

Sincero, Teo habló con ESPN y opinó de la actualidad de James Rodríguez en Atlético Nacional, y Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios.

“Lo que pasa es que el FPC es difícil. Muchos creen que es fácil y no es fácil, por las canchas, porque tienes que venir a la altura, jugar en Pasto, jugar en Chicó (Tunja), después bajar a Barranquilla, 50 grados, Jaguares...”, arrancó afirmando Teo.

Y añadió: “El FPC es como la eliminatoria sudamericana, no es fácil (...) ellos (James y Cuadrado) están pasando por eso, lo están sintiendo como lo sentí yo. La gente me lo hizo sentir, pero después cuando uno gana títulos la gente dice: ‘este es ganador, este es bravo’”.

James ya pudo debutar con Nacional, y jugó dos partidos, mientras Juan Cuadrado apenas tuvo su presentación en El Campín. Se espera que el experimentado 38 años tenga pronto su primera actuación con Millonarios.

“La gente le debe muchos aplausos a Falcao, le debe muchos aplausos a James, le debe muchos aplausos a Cuadrado (...) en general a todos. Uno acá en Colombia debe darle amor a todos los jugadores”, sentenció Teófilo en su entrevista.

💙Ⓜ️ Ayer, El Campín y toda la Familia Azul fueron testigos de un momento muy especial: la presentación de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador del Embajador. 🏟️✨



Una tarde para recibirlo, compartir con él y comenzar a escribir juntos este nuevo capítulo. 🙌⚽️… pic.twitter.com/zomUbvCP6G — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 20, 2026

La expectativa crece cada vez más por cómo se desarrollarán James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en esta nueva etapa, de sus carreras, en el FPC.