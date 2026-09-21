Extécnico de Millonarios da versión de su salida y deja picante recado: “Como carne de cañón”

Millonarios vive un presente de recambio, con la llegada de Alberto Gamero a la dirección técnica. De hecho, es el regreso del samario, pues en septiembre de este 2026 volvió al elenco embajador, tras haber dejado su cargo en diciembre de 2025.

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Desde diciembre de 2025, cuando Gamero dejó la dirección técnica de Millonarios, y hasta septiembre de 2026, cuando volvió, tres técnicos dirigieron al elenco albiazul. Uno de ellos fue Hernán Torres.

Hernán Torres, entrenador que dirigió dos veces a Millonarios, y lo sacó campeón en 2012. Foto: Colprensa - Cortesía Dimayor

Torres fue el técnico de Millonarios de agosto de 2025 a enero de 2026. Hoy, casi ocho meses después de su salida, habló de ese segundo ciclo en el equipo capitalino, y dejó una picante frase que causó revuelo.

“A usted lo van a usar como carne de cañón, y lo van a sacar”

Hernán habló con el periodista Diego Rueda, en el canal de YouTube Diego Rueda Oficial. Allí fue sincero, y contó una anécdota de cuando dirigió a Millonarios de agosto de 2025 a enero de 2026.

Según Torres, un periodista le advirtió que lo estaban usando como carne de cañón, y que rápidamente lo iban a sacar de Millonarios. Como así ocurrió, y su salida fue en cinco meses, Hernán le acabó dando la razón.

“Yo no quiero hablar de Millonarios, porque a Millonarios le debo mucho. No voy a hablar de Millonarios porque es una empresa que yo quiero mucho, me ha dado cosas grandes, me dio el primer título de mi vida, y no soy el que mando en Millonarios”, arrancó afirmando Hernán Torres.

Y siguió: “Pero sí le voy a decir una cosa a usted. Hay un periodista que, cuando yo llegué, fue y me enfrentó. Me dijo: ‘a usted lo están usando de carne de cañón, y lo están utilizando. Se lo digo porque a mi me dijeron que a usted lo van a sacar’”.

“Y tenía razón, ya. Ahí le contesto yo”, sentenció Torres, sin titubeo alguno.

Cabe recordar que Hernán Torres se ganó un lugar en los libros dorados de Millonarios. En su primer ciclo, sacó campeón al club en 2012 y lo metió nuevamente en la pelea, además de regresarlo a competencias internacionales.

Ya en su segunda etapa, para el cierre del 2025 y arranque de 2026, Torres llegó a apagar un incendio. En concreto, Millonarios no la pasaba bien en cuanto a resultados, había sufrido la salida de David González como entrenador, y Hernán arribaba en busca de recomponer el camino.

Los resultados no se le dieron a Torres, y por eso la directiva embajadora acabó apartándolo del cargo. Después de él, llegó Fabián Bustos.