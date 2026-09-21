Escándalo en Suiza: jugador clave para eliminar a Colombia será investigado por la fiscalía

Granit Xhaka, capitán y figura de Suiza en la victoria contra Colombia por los octavos de final del Mundial 2026, reconoció este lunes que en el pasado falsificó su certificado de vacunación contra el covid-19.

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

“En aquel momento, la cuestión de la vacunación contra el covid-19 me provocaba una gran preocupación y despertaba en mí serias dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba preso de la angustia y la duda”, declaró Xhaka en su cuenta oficial de Instagram. “Fue en ese estado emocional alterado que me hice con un certificado de vacunación. Fue un error. Lo siento”, añadió.

La fiscalía de Lucerna investiga lo sucedido, según los medios suizos, y Xhaka prometió cooperación plena con “las autoridades competentes”. Por el momento, la ‘Nati’ tendrá que lidiar sin su capitán.

La decisión de no participar en los partidos de la próxima ventana internacional fue tomada “de común acuerdo” durante una conversación entre el jugador y la dirección de la Asociación Suiza de Fútbol (ASF). “Granit Xhaka nos informó anoche de la situación”, explica Peter Knäbel, presidente de la ASF, en un comunicado.

Granit Xhaka en el partido de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Sin Xhaka para la Nations League

“Celebramos que Granit haya dado este paso y que esté dispuesto a aclarar por completo este asunto. Al mismo tiempo, hemos llegado juntos a la conclusión de que, en interés del equipo, era mejor disputar esta concentración sin él”, añadió Knäbel.

Sebastián Villa explotó y levantó polémica en Argentina: “Al lado mío es muy chiquito”

Suiza disputará en los próximos quince días sus primeros partidos de la UEFA Nations League: como visitante contra Macedonia del Norte (26 de septiembre) y Escocia (29 de septiembre) y el 3 y 6 de octubre frente a Eslovenia y Macedonia del Norte en Lucerna.

“Al término de esta ventana internacional, reevaluaremos la situación con Granit y hablaremos sobre los pasos a seguir”, anunció Knäbel.

¿Quién es Granit Xhaka? Trayectoria y actualidad

El actual centrocampista del Sunderland (33 años), con pasado en el Arsenal y Bayer Leverkusen, entre otros equipos, fue el capitán de Suiza en el pasado Mundial 2026, en el que la ‘Nati’ alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por Argentina en la prórroga (3-1).

Contra Colombia, en la fase de octavos de final, jugó un papel fundamental como sostén del mediocampo. Xhaka convirtió el primer penal de la tanda definitiva y empezó a abrir el camino hacia la histórica clasificación de Suiza a la fase de cuartos.

Durante años ha sido el principal referente de la selección a nivel de clubes. Con el Bayer Leverkusen fue campeón de la Bundesliga cortando la hegemonía del Bayern Múnich y enalteciendo su carrera como líder dentro del vestuario.

Hace dos temporadas regresó al Sunderland, donde viene siendo titular indiscutible para el cuerpo técnico encabezado por el francés Régis Le Bris.

*Con información de la AFP.