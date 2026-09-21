Violeta Bergonzi contó en SEMANA el curioso plan que tenía para acercarse a Nicky Jam: “Soy muy fan”

Violeta Bergonzi fue una de las protagonistas de los Premios Nuestra Tierra 2026, donde asumió el reto de conducir una de las noches más importantes de la música colombiana. Sin embargo, además de estar al frente de la ceremonia, la presentadora tenía un objetivo personal que se había propuesto cumplir: conseguir una fotografía con Nicky Jam.

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El artista urbano era uno de los invitados más esperados de la noche y recibió el reconocimiento ‘Hermano de Nuestra Tierra´. Después de la entrega del premio, Bergonzi aprovechó el momento para acercarse al cantante y conseguir la anhelada fotografía.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, la comunicadora pidió prestado un celular entre el público y consiguió finalmente tomarse la fotografía con el artista puertorriqueño. El particular momento quedó registrado durante la ceremonia y terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de su participación como presentadora.

En conversación con SEMANA, Violeta contó que la decisión no fue producto de la improvisación, pues desde antes tenía claro que quería encontrar la manera de acercarse al intérprete de éxitos del reggaetón.

“¿Cómo así que no voy a tener foto con Nicky Jam? O sea, no va a pasar. Yo necesito mi selfi e con Nicky Jam”, recordó la presentadora.

Bergonzi explicó que su admiración por el cantante también tuvo mucho que ver con la determinación de conseguir esa fotografía. “Soy, obvio, soy fan de Nicky Jam. Yo soy muy reggaetón vieja escuela. Muy, muy, muy, pero demasiado”, aseguró entre risas.

La presentadora incluso había advertido previamente al equipo que buscaría la oportunidad durante la ceremonia. Sabía que, si dejaba pasar ese momento, probablemente no volvería a encontrarse con el artista esa noche.

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“Yo me voy a tomar foto con Nicky Jam para que tengan la cámara que me vaya a seguir, porque soldado avisado no muere en vivo”, contó sobre la particular advertencia que hizo antes del momento.

Para Violeta, este tipo de situaciones también hacen parte de su manera de comunicarse con el público. Más allá de seguir el libreto de una ceremonia, considera que los instantes inesperados son los que pueden permanecer en la memoria de quienes están viendo el evento.

“Eso es lo que rompe el hielo”, explicó Bergonzi. Según la presentadora, muchas veces los espectadores no recuerdan todos los detalles de una premiación, pero sí aquellos momentos que se salen de lo planeado.

“Lo que te acuerda es del momento que rompe el hielo. Y eso es lo que yo quiero lograr a la hora de comunicar”, afirmó.

Aunque la fotografía con Nicky Jam fue uno de los momentos que más disfrutó durante la noche, Bergonzi aclaró que no existe una amistad entre ambos. De hecho, contó que no había tenido una relación previa con el cantante y que, después del episodio sobre el escenario, únicamente coincidieron en backstage, donde se saludaron.