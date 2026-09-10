Violeta Bergonzi se convirtió en una de las grandes protagonistas de MasterChef Celebrity 2025 y, tras su paso por el reconocido formato culinario, no solo se quedó con el título de ganadora, sino también con un premio económico que decidió utilizar para cumplir uno de sus sueños personales.

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En entrevista con SEMANA, la presentadora habló sobre lo que hizo con el dinero que recibió después de ocupar el primer lugar en la competencia y contó que una parte importante terminó destinada a la compra de un vehículo que quería desde hace algún tiempo.

Según explicó, aunque suele hablarse de un premio de 200 millones de pesos, el dinero que finalmente recibe el ganador es menor debido a las deducciones correspondientes.

“Bueno, la gente cuenta como el premio total, que son 200 millones de pesos, pero eso se reduce. A uno no le entregan el botín completo, pero tengo que confesar que el premio está en mi camioneta nueva. Me fui de derroche”, manifestó.

Violeta Bergonzi ganó 'MasterChef Celebrity 2025'. Foto: Canal RCN

La presentadora explicó que optó por invertir el dinero en una camioneta que, además de ser un gusto personal, le permite movilizarse junto a su familia. Se trata de una Chevrolet Tahoe, un vehículo de alta gama.

“Tengo una camioneta que me soñaba, donde cabe toda mi familia, que es espectacular. Una Chevrolet Tahoe que es bastante costosa y que gracias a Dios tenía el premio para completar lo que cuesta un carro de esos”, aseguró.

La decisión también llevó a Bergonzi a hacer una precisión sobre su situación económica y su trayectoria profesional. La presentadora señaló que la adquisición del vehículo no fue producto de haber recibido el premio de un momento a otro, pues lleva trabajando desde que tenía 16 años y ha construido su carrera durante varios años.

“Toca aclarar algo. Esto no es algo de la noche a la mañana, ¿sabes? Yo trabajo desde mis 16 años, entonces mucha gente a veces dice que uno cambió de carro de la noche a la mañana y no es así. Tampoco quiere decir que yo esté ahorrando desde los 16 para un carro. Se dio la oportunidad y obviamente pues lo hice porque me lo merezco", aclaró.

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Para Violeta, la camioneta representa un gusto que puede disfrutar sin convertirlo en algo de lo que dependa su estabilidad. La presentadora dejó claro que su proyecto de vida va mucho más allá de los bienes materiales que pueda adquirir con los frutos de su trabajo.

“En este caso, si el día de mañana la tengo que vender o ya no la tengo, yo no dependo de eso porque yo me sigo formando como profesional, como ser humano, como madre, como esposa. Son vainas que si llegan, uno las disfruta”.

Más allá del dinero, Bergonzi aseguró que ganar MasterChef Celebrity terminó representando algo mucho más importante para ella. La experiencia dentro del programa y el reconocimiento como ganadora tienen un valor que supera el premio económico que recibió.

Violeta Bergonzi reveló que hizo con el dinero de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Instagram @violetabergonzi

“El mensaje es que a mi me aportó más a mi vida tener el título de MasterChef Celebrity que el premio en cash que pude haber recibido. o sé si me explico, pero quiero transmitir ese mensaje. Qué chévere que uno no lo mueva la plata, que lo mueva más el crecimiento que al final trae sus frutos”, indicó.