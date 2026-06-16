Tras su triunfo en el reality MasterChef Celebrity, del Canal RCN, Violeta Bergonzi se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento más activas en redes sociales. A través de estas plataformas, la presentadora de televisión suele compartir su opinión sobre diversos temas y situaciones que, generalmente, desatan múltiples reacciones entre los internautas.

Recientemente, por ejemplo, se sumó a la ola de comentarios que desató una publicación de la creadora de contenido para adultos Aida Cortés, quien compartió una serie de fotografías en lencería mientras posaba al interior de la iglesia de Santa Ana, en el municipio de Guarne (Antioquia), con el propósito de promocionar su nueva canción.

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En las fotografías, la modelo aparece posando frente al altar del templo católico, una situación que generó el rechazo de las autoridades eclesiásticas de la localidad, que condenaron el acto como una “profanación moral” de la iglesia y exigieron disculpas públicas.

Ante esta polémica, Violeta Bergonzi se pronunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde inicialmente aclaró que su opinión no era en contra de Aida Cortés, sino frente a la controversia que había provocado su publicación.

“Quiero aclarar algo primero: no se trata de juzgar a una mujer cómo se viste, qué tipo de calzones se pone, qué contenido hace, si es sexy o no, es una mujer divina, un bombón delicioso, pero el problema es dónde hizo su contenido”, comentó.

Posteriormente, recordó que forma parte de la comunidad católica y reflexionó sobre el valor y significado que tienen los templos para los fieles. En ese contexto, planteó una pregunta que desató debate entre los usuarios en redes sociales, relacionado con el uso de símbolos o escenarios religiosos dentro de propuestas artísticas concebidas para generar impacto o expectativa.

“Es el lugar donde adoramos a Dios, es la presencia del señor, es donde logrados esa conexión sagrada y es ahí donde surge la pregunta. Cuando se usan símbolos, espacios religiosos dentro de una propuesta artística provocadora y para generar expectativas sobre un lanzamiento, ¿sigue siendo solamente libertad de expresión?“, cuestionó.

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Asimismo, abrió la discusión sobre el equilibrio entre la libertad artística y el respeto que muchas personas exigen hacia los lugares de culto, preguntándose si el arte debería tener plena libertad para utilizar cualquier espacio sin considerar el significado que este pueda tener para otros.

“También entra el juego el respeto que unas personas exigen por estos lugares, o más bien creen que al ser arte, entonces tiene la libertad para escoger el lugar, el espacio, sin importar lo que esto signifique para otros, ustedes me dirán, los leo”, agregó.