El mensaje de Violeta Bergonzi sobre “la mujer del proceso” que exalta a la esposa de Abelardo de la Espriella

La presentadora Violeta Bergonzi generó diversas reacciones en las plataformas digitales tras publicar un video reflexivo en su cuenta oficial de Instagram. En la pieza audiovisual, Bergonzi aborda el concepto de la “mujer del proceso”, enfatizando la importancia del apoyo incondicional en las etapas previas al éxito profesional y económico de una pareja.

“Los tigres no salimos a destruir”: Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda

La publicación fue ambientada con imágenes de la relación entre el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, vinculando el discurso con la dinámica de matrimonio de la familia De la Espriella Pineda en el marco del panorama político actual de 2026.

En el material compartido en sus redes sociales, Bergonzi expuso una postura crítica frente a lo que considera una tendencia contemporánea de buscar estabilidad sin asumir los sacrificios previos.

“Hay mujeres que quieren un hombre ambicioso, pero no soportan el proceso que viene con él”, manifestó la presentadora. A lo largo de su intervención, señaló que resulta sencillo “enamorarse del resultado” o de la figura del “proveedor”, contrastándolo con la dificultad de acompañar a alguien “durante el guión” y no solo en el “final de película”.

El mensaje escrito que acompañó la publicación reforzó esta perspectiva de equipo, aclarando que, desde su óptica, el respaldo mutuo no implica una pérdida de identidad. “Crecer juntos no significa perderse a uno mismo, sino convertirse en equipo”, afirmó Bergonzi, cerrando su publicación.

La alusión a Ana Lucía Pineda por parte de Bergonzi coincide con un periodo de alta exposición pública para ella, derivado de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella con miras a la Casa de Nariño en este 2026.

Pineda ha asumido un rol activo en la estrategia de comunicación de su esposo, liderando iniciativas como el movimiento “Tigresas de la patria”, una red que busca agrupar el respaldo femenino hacia el candidato en distintas regiones del país.

Asimismo, la pareja ha utilizado sus redes sociales y apariciones en medios de comunicación para mostrar su modelo familiar. En diversas entrevistas conjuntas, han expuesto una visión tradicional del hogar, donde se destaca el rol de la mujer como cuidadora y pilar fundamental del núcleo familiar, un discurso que complementa la narrativa de la campaña del aspirante.

Reconocido periodista de ‘Noticias Caracol’ reveló cómo salió del clóset tras relación de cinco años con una mujer

La trayectoria de la pareja De la Espriella-Pineda se remonta a sus raíces en Montería, Córdoba. Según han relatado los propios protagonistas en espacios públicos, sus respectivas familias sostenían una relación cercana, lo que propició que se conocieran cuando ella tenía 5 años y él 15. Tras distanciarse durante más de una década, retomaron el contacto cuando Pineda cumplió 18 años y el abogado contaba con 29.

En la actualidad, el matrimonio tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, quienes también han tenido apariciones frecuentes en las publicaciones del candidato.