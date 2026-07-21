José Gaviria no se guardó nada y le dijo de todo a Petro por discurso en celebración del 20 de julio: “Manteco, mentiroso”

Durante los actos conmemorativos por el Día de la Independencia de Colombia, realizados este lunes 20 de julio en el suroccidente de Bogotá, el presidente Gustavo Petro ofreció el que calificó como su último discurso público antes de concluir su mandato.

Piter Albeiro reaccionó a decisión económica que tomó Daniel Briceño con Deisy Guanaro, víctima de las Farc

En su intervención, el jefe de Estado hizo referencia al cierre de su gobierno, cuya finalización está prevista para el próximo 7 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la posesión del nuevo presidente de la República. Petro aseguró que cumplió el mandato que, según dijo, le otorgaron los colombianos en las elecciones de 2022.

“Al pueblo de Colombia al que me debo, cuyo mandato expresa en 2022 he cumplido, y termina el 7 de agosto en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una constitución que ojalá respete”, expresó el mandatario durante su intervención.

“Quise venir aquí a despedirme por ahora, en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi Gobierno a nivel nacional; quiere hablar ahora. Hablando de este Gobierno, despedida transitoria, podemos hablar de los problemas de Colombia que Bogotá aún tiene, el país y el mundo tenemos que abocar en las calles y la gente del sur de Bogotá que tan leal y firme ha sido”, anotó el jefe de Estado.

Tras las palabras que entregó al país, algunos famosos reaccionaron con indignación, asegurando que todo lo dicho no era consecuente con lo que se vio en la práctica.

Este fue el caso de José Gaviria, que no se contuvo y se fue contra el mandatario, asegurando que había cometido muchos errores que le costaron al país. De hecho, sus palabras fueron bastante fuertes, mencionando calificativos ácidos para describirlo.

“Manteco, mentiroso, megalómano, mitómano, mesiánico y manipulador: metiéndose con la democracia con ínfulas de salvador“, escribió en un post de su cuenta de X, plasmando la molestia que sintió.