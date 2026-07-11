Las razones de la salida anticipada de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia

El despido de Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia no tomó por sorpresa a los integrantes del gabinete de Gustavo Petro. Fuentes de la Casa de Nariño le describieron a SEMANA que las constantes declaraciones públicas del alto funcionario levantaron ampollas en el Ejecutivo.

Cielo Rusinque será la ministra encargada de Justicia tras la salida de Jorge Iván Cuervo

Los aliados de Petro interpretaron que Cuervo no se habría comportado como un ministro, sino como un columnista de opinión que, en ocasiones, actuaba en oposición al mismo proyecto político que representaba, según las versiones recogidas por este medio. El rumor de la molestia se formalizó el 6 de julio cuando, de manera anticipada, Petro autorizó su salida del Gobierno. El puesto de Cuervo lo ocupará Cielo Rusinque hasta el próximo 6 de agosto. El ministro Cuervo ejerció sus funciones hasta el 10 de julio.