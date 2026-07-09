Cielo Rusinque será la ministra encargada de Justicia tras la salida de Jorge Iván Cuervo

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quedará encargada del Ministerio de Justicia tras la salida de Jorge Iván Cuervo, quien tuvo que presentarle su renuncia al presidente Gustavo Petro.

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SEMANA conoció que la Presidencia ya tomó la decisión. En los próximos días, una vez se acepte la renuncia de Cuervo, se hará la designación de Rusinque en ese cargo.

Cuervo salió del Ministerio de Justicia luego de que hiciera varias reflexiones sobre la Paz Total y reconociera que esa política del Gobierno tuvo errores.

Según dijo, uno de los problemas que encontró en ese programa fue que desde sus inicios, con lo establecido por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no se constituyó un marco jurídico claro de las negociaciones con esos grupos, lo cual generó una incertidumbre que permanece hasta hoy.

Aunque expresó que no está de acuerdo con la idea de que la Paz Total haya “fracasado”, reconoció que se debe mirar cada caso de manera particular. Sobre el ELN, indicó que el proceso no fue exitoso, pues desde hace más de dos años no hay cese de actividades hostiles y se congelaron los diálogos.

“Uno podría decir que el Gobierno rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”, aseguró.

Tampoco se mostró de acuerdo con el estatus político que se les dio a las disidencias de las Farc, pues se habría violado el Acuerdo de Paz de La Habana firmado con esa guerrilla en 2016.

El ministro de Justicia saliente, Jorge Iván Cuervo, indicó que “habría que evaluar qué pasó” con las negociaciones con el ELN. Foto: Colprensa

“Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión. Eso generó muchísimos problemas”, sentenció Cuervo.

En cambio, aseguró que en los casos de Quibdó y Buenaventura “ha habido avances importantes en materia de detención de delitos como el homicidio, la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”.

Tras conocerse la renuncia de Cuervo, solicitada por la Presidencia ante sus declaraciones, señaló que se iba satisfecho con el trabajo realizado.

“He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”, aseveró Cuervo.

Se espera que Rusinque pueda estar al frente de esa cartera hasta el final del mandato del presidente Petro, que culminará el próximo 7 de agosto.