“Me voy feliz”: MinJusticia, luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia tras polémicas declaraciones

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió a su salida luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera su renuncia.

“Para mí, el presidente electo es Abelardo De La Espriella”: minJusticia sobre demanda de nulidad de la elección

El funcionario dijo en su cuenta en X: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el @MinjusticiaCo Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”.

La salida de Cuerva se dio luego de que diera unas polémicas declaraciones donde criticó uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro: la Paz Total.

“La presentación del exministro (Eduardo) Montealegre del marco jurídico para la paz... ahí empezó el problema; se debió tener un marco jurídico desde el primer momento, desde el inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre que permanece hoy, en las distintas mesas de negociación”. Estas declaraciones de Cuervo, sobre la Paz Total, no habrían caído bien en del presidente Petro, quien le pidió la renuncia.

El saliente ministro de Justicia reconoció que fue “problemático” porque, si bien había una ley de Paz Total que le permitió al Gobierno hacer las negociaciones, “la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, reconoció el funcionario.

La ley de Paz Total del gobierno Petro fue calificada de fracaso por parte de algunos sectores políticos de oposición.

Minjusticia Jorge Iván Cuervo cuestiona feria de nombramientos en notarías: “Todos los gobiernos lo hacen para pagar favores políticos”

Dentro de las pruebas que se han ido revelando que dejan mal parada a la Paz Total se encuentra el fortalecimiento de los grupos criminales.

Además de multiplicarse en hombres, su presencia en el territorio nacional aumento. A Petro el recordaron en repetidas ocasiones las declaraciones que hizo en SEMANA cuando era candidato, en las cuales afirmó que en tres meses desmantelaba a la guerrilla del ELN, pero sucedió todo lo contrario. el grupo ilegal se fortaleció.