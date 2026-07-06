Diferencias en el círculo más cercano de Gustavo Petro durante el empalme de este lunes

Este lunes, cuando los equipos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella se reunieron en la Casa de Nariño para iniciar el proceso de empalme del Ministerio del Interior, se registró un malestar entre algunos funcionarios petristas con el ministro Armando Benedetti.

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SEMANA conoció que desde el Ministerio del Interior se invitó a varias entidades descentralizadas adscritas a ese despacho para que hicieran parte del empalme, entre ellas, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Bomberos, la Imprenta Nacional, entre otras.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Sin embargo, los funcionarios llegaron y los ubicaron en una sala alterna donde estuvieron durante más de dos horas esperando para exponer la situación de sus carteras, pero no lo consiguieron.

El ministro Armando Benedetti optó por reunirse exclusivamente con el ministro designado, Rodrigo Lara Restrepo, y tratar los temas de su despacho. Estuvieron a su lado los viceministros Jaime Berdugo y Gabriel Rendón, además de la secretaria general, Nancy Stella León.

Así fue el encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro designado, Rodrigo Lara. Foto: Cortesía

Uno de los funcionarios molestos fue el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Una fuente de alto nivel de la Casa de Nariño le contó a SEMANA que Rodríguez, visiblemente molesto, se retiró de la oficina y le manifestó su molestia a un funcionario del Ministerio del Interior.

“Dígale al señor ministro Benedetti que esto no fue lo que se acordó en el último consejo de ministros donde se habló sobre cómo realizar el empalme. Esto es una cosa por aparte. Se reunió el ministro solo. Es una falta de respeto”, afirmó Rodríguez.

SEMANA buscó al director de la UNP para conocer su versión, pero no respondió.