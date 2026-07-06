Carlos Fernando Motoa pide que el empalme no sea un “intercambio de carpetas”

El senador Carlos Fernando Motoa pidió que el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella revele la situación real del país y que este no se convierta en un “intercambio de carpetas”.

“Yo espero mucho más que eso. Espero que este proceso sirva para conocer el verdadero estado en que se recibe el país y para contrastar la información oficial con la realidad que vivieron millones de colombianos durante los últimos cuatro años”, afirmó Motoa.

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Para el legislador de Cambio Radical existen asuntos que la administración saliente aún no ha respondido, entre los que están asuntos en salud sobre las consecuencias por la insuficiencia de la UPC y los retrasos en el giro de los presupuestos máximos.

“No hablo de especulaciones, sino de hechos que dieron lugar a pronunciamientos de la Corte, actuaciones de los órganos de control y reiteradas denuncias contra el Ejecutivo. Es indispensable que el Ministerio de Salud rinda cuentas sobre el deterioro que sufrió el sistema durante los últimos cuatro años”, señaló.

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Motoa pide que el empalme entre el equipo de Petro y el gobierno entrante de De La Espriella sea un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y no una estrategia de comunicación.