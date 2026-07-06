Esto le dijo el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, al designado general (r) Jorge Mora

Conforme se acerca el 7 de agosto, fecha del cambio de gobierno, los nombres del nuevo gabinete se han ido conociendo paulatinamente.

El más reciente es el del ministro de Defensa en el gobierno de Abelardo De la Espriella. El presidente electo designó como jefe de la cartera de defensa al general retirado Jorge Mora.

Tras conocerse el nombre del ministro del próximo gobierno, el ministro saliente, Pedro Sánchez, le envió un extenso mensaje a Mora a través de la red social X.

“Este nombramiento también reafirma que los hombres y mujeres de la Fuerza Pública están plenamente capacitados para servir al país en responsabilidades estratégicas más allá de la carrera militar y policial, aportando liderazgo, disciplina, gerencia responsable, visión estratégica, gestión del cambio e innovación, experiencia operativa y compromiso con Colombia”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó que: “Es, además, un reconocimiento al sacrificio y a la vocación de servicio de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías, y una confirmación de la vigencia de una Fuerza Pública profesional, legítima y capaz de contribuir al Estado desde responsabilidades operativas, institucionales y estratégicas”.

En entrevista con SEMANA, el ministro designado Jorge Mora reveló cuáles serán los lineamientos en materia de seguridad del próximo gobierno.