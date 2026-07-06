¿Jorge Mora llega a MinDefensa como civil o militar reintegrado? Así respondió el ministro asignado por Abelardo De La Espriella

El mayor general (r) Jorge Eduardo Mora fue anunciado este lunes 7 de julio por Abelardo De La Espriella como ministro de Defensa para el gobierno que asumirá a partir del 7 de agosto.

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“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad”, dijo De La Espriella, tras la asignación de Mora como próximo jefe de la cartera de Defensa.

Sin embargo, hay quienes se preguntan si Mora llegará al Ministerio de Defensa como civil o militar reintegrado. En El Debate de SEMANA le consultaron y así respondió.

“Hubo muchas injusticias”: General (r) Jorge Eduardo Mora habla del posible reintegro de oficiales de la Fuerza Pública

“Esos son temas que habría que hablar, no se descarta una posibilidad, pero estamos por ahora comprometidos en hacer un extraordinario empalme, entrar a revisar de manera detallada, quirúrgica, con filigrana, cada una de las dependencias del sector Defensa, para mostrarle a los colombianos la realidad de lo que ha pasado con este sector fundamental para el país y que fue bastante golpeado por este Gobierno”, dijo Mora en El Debate.

A propósito, sobre el posible reintegro de altos mandos de la Fuerza Pública que fueron retirados de sus cargos o renunciaron en medio del mandato de Petro, Mora dijo que es probable, aunque es algo que está en estudio.

“Se está haciendo un trabajo minucioso, un estudio detallado de las razones, circunstancias por las cuales fueron retirados y, evidentemente, hubo muchas injusticias, sobre todo al inicio del periodo de este Gobierno, cuando salieron de manera simultánea, en menos de 15 días, más de 60 generales. Importantísimo. Y solo del Ejército y la Policía, que son las fuerzas preponderantes terrestres que finalmente son las que se encargan de recuperar y estabilizar las regiones”, destacó.

Mora también dijo en El Debate que, durante el Gobierno de Petro, la inteligencia de la Fuerza Pública fue “destruida completamente”. Según él, había una intención.

El general (r) Jorge Mora en El Debate de SEMANA, este lunes, 6 de julio. Foto: Paula López

“Recuerde que hace poco salió por los medios cómo ellos construyeron y cómo el comisionado de paz lo que estaba haciendo era un mandado a los bandidos del Clan del Golfo y cómo ellos decidían quién seguía y quién no en la Fuerza Pública. Cómo la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), después de ser la agencia más importante de inteligencia dentro de lo que la ley de inteligencia estructura en toda la comunidad de inteligencia, pasó a ser una agencia de inteligencia que se encarga de hacer un trabajo hacia la oposición, hacia el interior de la Fuerza, a tomar decisiones relacionadas con qué se hace y qué no, dentro de la estructura del sector defensa. De manera que aquí hay que recomponer y reconstruir el país y el tema de la inteligencia es fundamental”, señaló Mora en El Debate.