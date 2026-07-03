Ingrid Betancourt vaticina un futuro de Petro como expresidente que nadie había contemplado

Ingrid Betancourt, exdirigente política, habló en El Debate de SEMANA, con motivo de los 18 años de la Operación Jaque. Betancourt estuvo plagiada por las Farc desde el 23 de febrero de 2002 hasta el 2 de julio de 2008, cuando tuvo lugar su rescate.

En el marco de la entrevista, en la que habló de la carta que le envió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que les rinda tributo a los uniformados que participaron en dicha operación, Betancourt fue consultada por cuál cree que puede ser el futuro de Gustavo Petro como expresidente de Colombia.

“Quiero compartir con ustedes un dolor que tengo”: habla Ingrid Betancourt tras 18 años de la Operación Jaque

Íngrid Betancourt le pidió a Abelardo De La Espriella hacer un homenaje a los héroes de la Operación Jaque

Vea la entrevista completa con Ingrid Betancourt, exdirigente política:

“Yo creo que a Gustavo Petro le esperan unos días muy difíciles. Primero, emocionalmente. Nosotros sabemos que es una persona que tiene dificultades con su identidad, con el manejo de sus emociones. Lo vimos muchas veces desfasado como presidente, hablando en términos que no le correspondían, sin altura. Yo creo que la cuenta de cobro, digamos, emocional, la vida se la va a pasar ahora. Pero creo que hay otra cuenta de cobro que la historia le va a pasar. Es haber desaprovechado 4 años que hubiera podido ser un gobierno extraordinario”, señaló Betancourt.

Agregó: “Había logrado en un inicio, no solamente una votación que los colombianos no esperábamos, pero adicionalmente había logrado una unión con muchos partidos que lo estaban apoyando, una unión nacional para sacar adelante lo que Colombia ha necesitado, que es una política social. Desperdició estos 4 años; fueron muchos los escándalos. Creo que esto lo va a llevar a una vida complicada.

Betancourt también recordó que su familia se desintegró, ya que se separó de Verónica Alcocer, en el marco de su mandato. “Sabemos que su familia también está muy dividida. Uno, cuando tiene este tipo de problemas, necesita la familia unida para que lo apoyen a uno, lo saquen adelante. Creo que aquí también hay cuentas de cobro que se van a pasar”, expresó.

Además, se manifestó sobre las tensiones Petro-Trump: “Y, sobre todo, la relación que tiene con Estados Unidos; es decir, sabemos que está en la lista Ofac (lista Clinton)”. Este viernes, se conoció que el presidente Petro sostuvo una conversación con Donald Trump, a quien le pidió que lo saque de dicha lista.

Luego, Betancourt dio cuenta de una tesis de Petro como expresidente que nadie había señalado. Al consultarle si ella ve a Petro viviendo en Colombia o en Italia, la exdirigente política dijo: “Pues, yo lo veo devolviéndose para el monte. Él en varias oportunidades ha expresado la voluntad de regresar, digamos, a la actividad guerrillera. Después dice lo contrario y dice que es un hombre de paz y que no lo quiere, pero uno no sabe, digamos, en las presiones que pueda sentir, si eso no sea finalmente un camino que él esté considerando”.

Insistió: “Acordémonos de que él tiene un problema legal que va a ir creciendo. Entonces, yo eso no lo descartaría”.

Vea aquí las declaraciones de Ingrid Betancourt sobre el particular:

“Yo creo que él tiene un carácter un poquito destructivo para sí mismo y yo creo que él puede estar pensando que volver al pasado es lograr crearse una identidad heroica que no logró crearse en su paso por la Presidencia”, puntualizó al respecto.

El presidente Petro sigue de gira por Italia en el marco de sus últimos días de Gobierno. El 7 de agosto de 2026 asumirá en su lugar Abelardo De La Espriella para un Gobierno de cuatro años.