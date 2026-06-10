“A Roy Barreras no le quedan votos, pero le quedan mañas”: cuestionan la coincidencia del proceder de su exesposa Gloria Arizabaleta con la foto entre ambos

Hay polémica por el auto de la congresista Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, quien decidió suspender de su cargo al presidente, Gustavo Petro, por indebida participación en política.

La decisión ha tomado por sorpresa al país, toda vez que la mujer, afín del presidente Petro y exesposa del exembajador Roy Barreras, firmó tal auto y procedió disciplinariamente contra el jefe de Estado.

Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, suspende a Petro: “Para que se victimice y salga a hacer política por Iván Cepeda”

“La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta exesposa de Roy Barreras, del Pacto Histórico y aliada del Gobierno nacional. Suspende a Petro de la Presidencia aún cuando no tiene competencia para eso, para que Petro se victimice y salga a hacer política en la calle por Iván Cepeda. Quieren repetir la escena de hace años. Creen que los colombianos somos tontos”, señaló Daniel Briceño, congresista electo de cara a la legislatura que empezará el 20 de julio próximo.

En diálogo con SEMANA, Briceño recordó que Roy Barreras fracasó en las urnas, pero aún tiene muchas “mañas” dada su experiencia en la política tradicional colombiana.

La decisión de Arizabaleta se publicó seis días después de que Roy Barreras publicara una foto con el presidente, Gustavo Petro. Esta imagen también llamó la atención, toda vez que Barreras se había distanciado del mandatario por haber intentado una candidatura presidencial, que fracasó rotundamente, y no adherir desde el principio al senador Iván Cepeda, el candidato del jefe de Estado y sobre el cual ha hecho política abiertamente, pese a la prohibición de la ley.

“Yo he sido un crítico de la figura de la Comisión de Acusaciones, sobre todo en los últimos 4 años. Para que la gente entienda el contexto, durante 4 años, Gloria Arizabaleta, el señor Wilmer Carrillo, el señor Wadith Manzur y el señor Alirio Uribe se dedicaron los cuatro a archivar todos los procesos en contra del señor Petro. Incluso yo fui denunciante una vez por financiación ilegal y archivaron esos procesos diciendo que no había pruebas cuando el Consejo Nacional Electoral tenía todas las pruebas de la financiación ilegal y cuando Roa está a punto de ser condenado por eso. Y entonces nunca hicieron nada, nunca dijeron nada, nunca comentaron nada", dijo, inicialmente.

“Entonces, de repente, les entró un afán hace dos semanas de comenzar a investigar a Petro. Yo creo que esto tiene dos lecturas. La primera, estaban abonando el terreno para lo que trataron de hacer hoy. Y es que si usted se da cuenta, durante cuatro años Petro siempre ha tenido un solo sueño y es que lo saquen del poder y que él pueda volver literalmente en un caballo blanco y volverse a posesionar en la Presidencia. Entonces, Petro siempre ha estado buscando eso, por eso habló de golpe blando, habló de golpe de estado, que lo querían perseguir y demás. Entonces, aquí trataron, para que la gente lo entienda, de hacer artificialmente un autogolpe blando”, aseguró.

“Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras, pero digamos, puede que eso no importe, pero lo que más importa es que sí es socia de Roy Barreras, porque los dos son los dueños del Partido de la Fuerza de la Paz. Ellos son los dos dueños del Partido de la Fuerza de la Paz y se reunieron ellos dos para hacer una decisión del partido para que cada uno tenga un partido distinto y tenga una financiación distinta. Ese tema está en el Consejo de Estado. Y además a su hermano lo mete por la lista del Pacto en el Valle. Y Roy estuvo en Palacio hace tres, cuatro días. Entra Roy, llega sin votos a la campaña porque Roy pues ya lo que demuestra es que votos no le quedan. A Roy no le quedan, votos pero le quedan mañas", agregó Briceño.

“Y entonces de forma llamativa la señora hace algo que no se puede hacer, porque es que ningún representante a la Cámara ni la Comisión puede suspender al presidente. Y lo suspende antes de que el presidente se suba a dar un discurso en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en Nueva York, y esto es todo simbólico, ¿qué están buscando? Que la gente no se deje engañar, están buscando darse un autogolpe para que Petro se victimice. Y como Petro quiere ir a la calle a hacer campaña por Iván Cepeda porque Iván Cepeda no es capaz de hacer campaña. No es capaz de hablar, yo lo escuché hoy en varias emisoras y yo decía, ‘este señor solo habla cosas genéricas, no no es capaz de plantear una propuesta, no es capaz de fijar una posición. Este es el candidato más tibio que yo he visto de la izquierda, no es capaz de responder nada", acentuó.

“Es un autogolpe, no más. Un autogolpe que le salió mal porque la gente tampoco es boba”, puntualizó.

La entrevista completa con Daniel Briceño, congresista electo:

Justamente hace un día, Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, en diálogo con SEMANA anticipó que se venían decisiones, ahora que él pidió resultados y que las críticas nacional recaían por la indebida participación en política del presidente Petro.

“Pero solamente ahora que yo actué y actué para demostrar que yo no soy el procurador de bolsillo ni de los que votaron por mí ni de sus amigos de la Cámara, entonces ahora sí abrieron una causita por allí contra el señor presidente y parece que hoy se van a animar a hacer otra. Si no hubiera sido eso y Colombia no los estuviera mirando, no hubieran avanzado, estoy seguro, pero déjeme decir y discúlpeme la vehemencia, pero es que no es el procurador el que tiene que cuidar al presidente. Ahí está el control político, que es una función constitucional natural del Congreso en las comisiones de Senado, en las comisiones de Cámara, en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara. O si quieren en Congreso pleno. Control político, ¿por qué no lo han hecho durante este periodo? ¿Por qué no lo han intentado? ¿Por qué la oposición, que está en cada una de esas comisiones y en cada una de esas plenarias, no ha logrado que se convoque un debate de control político que sí da resultados rapiditos? En dos semanas se puede destituir, separar del cargo al funcionario y se le prueba el voto negativo a su gestión. Entonces, también hay una parte del Congreso de la República en cada una de sus componentes a la que no se le dé acción”, dijo con vehemencia.

“Debe ser que lo están haciendo bastante cuidadosos para luego mostrarnos los resultados cuando los tengan consolidados. Ojalá, pero no lo vemos. Y la respuesta que yo recibí de la comisión de instrucción y acusación fue displicente contra el procurador y contra los organismos de control. Y ahí están los resultados. Y todos los delegados que actúan en esa dependencia judicial han de advertir que los integrantes de esa célula son jueces. Y cuando uno no cumple con su deber y lo hace sin justificación y omite, eso se llama omisión del deber; eso puede conducir a un delito que es propio de quien ejerce funciones judiciales, que se llama prevaricación, dato en este caso por la modalidad de omisión. Lo estoy diciendo en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, estoy hablando, y ustedes me comprenderán, en términos figurados de una comisión de una cámara de otro país, no la de acá. De manera que esa es la realidad”, agregó.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.