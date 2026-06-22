Roy Barreras reconoció derrota en las urnas: “Perdimos”

Roy Barreras, excandidato presidencial, se refirió a los resultados de la jornada electoral de este 21 de junio, que le dieron el triunfo a Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta por la Casa de Nariño.

Barreras, cercano a Gustavo Petro, reconoció la derrota en las urnas e hizo un llamado a respetar la democracia, en momentos donde la izquierda cuestiona fuertemente la validez de los números de las elecciones.

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“La democracia ha hablado. Las urnas recogen la voluntad de las mayorías y también de millones de colombianos que, como yo, sienten que perdimos, pero sabemos hay que defender la democracia”, dijo el exaspirante.

Él manifestó que votó por Iván Cepeda, y aseguró que en esa calidad, y también como presidente del partido Fuerza de la Paz, debe reconocer los resultados de las elecciones de la segunda vuelta presidencial.

Roy Barreras, excandidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Quiero reconocer hoy el resultado de las urnas e invitar a todos y todas a respetar el resultado de la democracia. Que no se le ocurra a nadie que el resultado pueda generar episodios de violencia”, agregó Barreras.

No solo eso. El expresidente del Senado y exembajador de Colombia ante el Reino Unido invitó a las personas a reconocer los resultados electorales, que hoy son cuestionados, principalmente, por los sectores de la izquierda.

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“Espero que quien ha ganado tenga la altura y la jerarquía para entender que quien gane debe ser un presidente para todos y para todas, para toda Colombia”. Se lo dije a Gustavo Petro hace cuatro años", concluyó Barreras.