Más de 10.000 flores blancas adornaron la posesión de Abelardo De La Espriella

Las flores marcaron la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Más de 10.000 tallos de rosas, alstroemerias, claveles, crisantemos, ranúnculos y follajes fueron donados por Asocolflores para el evento y para recibir a jefes de Estado, altas autoridades y delegaciones internacionales.

Las flores fueron dispuestas tanto en las habitaciones de los hoteles donde se alojan los invitados como en los salones destinados a reuniones bilaterales.

La iniciativa fue coordinada por el gremio de los floricultores nacionales, con el objetivo de resaltar el papel de esta agroindustria en la proyección internacional del país.

Igualmente, se busca mostrar que las flores colombianas no solo son uno de los productos emblemáticos de exportación del país, sino que también pueden convertirse en una herramienta de diplomacia y acercamiento entre naciones.

Para los floricultores, su actividad trasciende la generación de empleo, desarrollo regional y divisas. El sector considera que sus productos también contribuyen a fortalecer la imagen de Colombia en el exterior y a crear escenarios de confianza en encuentros de alto nivel.