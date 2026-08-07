La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, que se lleva a cabo este viernes 7 de agosto en Cali, contará con algunos elementos poco habituales dentro del protocolo. Sin embargo, un detalle ha llamado la atención: tiene que ver con el mobiliario que utilizarán el nuevo mandatario y los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes durante el acto oficial.

Abelardo De La Espriella compartió emotivo mensaje a pocas horas de posesionarse como presidente: “Cesó la horrible noche”

Las sillas destinadas para De La Espriella y los máximos representantes del Congreso pertenecieron a Joaquín de Caicedo y Cuero, militar caleño y una figura destacada de la independencia de Colombia.

Esto deja en evidencia que estos muebles, además de cumplir una función dentro de la ceremonia, estarán vinculados con un episodio importante de la historia del país durante el inicio del nuevo Gobierno.

La posesión presidencial se está llevando a cabo en Cali. Foto: AFP

Además, este no es el único aspecto que ha llamado la atención durante la posesión presidencial. Otro de los detalles destacados será la realización de una oración ecuménica, en la que participarán representantes de diferentes credos, entre ellos el católico, el cristiano y el judío. Cada una de estas religiones contará con un vocero durante la ceremonia.

La ceremonia, que se llevó a cabo en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, contó con la presencia de distintas personalidades internacionales como el rey Felipe VI de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y el fiscal interino de los Estados Unidos, Todd Blanche.

Abelardo De La Espriella llega a la USC junto a su esposa e hijos para su posesión presidencial Foto: Captura de video

Ahora, como presidente de Colombia, De La Espriella tendrá la responsabilidad de cumplir las promesas que hizo durante la campaña presidencial y que llevaron a cerca de 13 millones de personas a votar por él.