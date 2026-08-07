Maía interpretó el Himno Nacional en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Vea el video

La cantante barranquillera Maía fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional de la República de Colombia durante el acto de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de la República. El evento protocolario tuvo lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, recinto que acogió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales y cientos de invitados especiales.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Tras completar las pruebas de sonido y los ensayos técnicos previos en el escenario, la artista del Caribe colombiano realizó su intervención musical luciendo un traje negro de dos piezas con camiseta blanca y un broche dorado con la figura de una iguana. La interpretación del símbolo patrio marcó uno de los momentos centrales del orden del día previo a la toma de juramento ante el Congreso de la República.

Además de la interpretación del Himno Nacional, la artista barranquillera emocionó a los asistentes al cantar ‘Aleluya’, una emotiva pieza musical que reforzó la atmósfera solemne y espiritual de la jornada.

La elección de esta obra no fue casual: se alineó de manera directa con el marcado enfoque de fe y valores con el que el nuevo gobierno ha enmarcado su visión de país, sirviendo de preámbulo y símbolo espiritual dentro del proyecto político impulsado bajo la premisa de la ‘Patria Milagro’.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: Maía interpretó "Aleluya" en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Cali.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/PY9orSEfhv — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

La elección de la artista para este acto oficial se da en el marco de su reconocida trayectoria dentro de la música popular y tropical del país, donde ha consolidado una carrera de más de dos décadas en la industria del entretenimiento nacional.

#PosesiónPresidencial | Maía entonó el Himno Nacional para dar inicio a la posesión como presidente de Colombia de Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/zSFRDSd6Lq — Minuto60 (@minuto60com) August 7, 2026

La participación de Maía en este espacio de carácter institucional coincide con antecedentes de trabajo conjunto en el ámbito artístico entre la intérprete y el hoy mandatario. En noviembre de 2019, ambos grabaron una versión a dúo del tema Por ti volaré, popularizado por Andrea Bocelli, proyecto en el cual De la Espriella incursionó en el canto.

De la Espriella expresó públicamente su agradecimiento hacia la cantante por el trabajo realizado en estudio: “Agradezco su confianza, profesionalismo y gran talento, ha sido un honor interpretar este clásico a su lado”, afirmó entonces el jurista y cantante sobre dicha colaboración comercial.

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El acto cultural y protocolario se desarrolló bajo un riguroso dispositivo de seguridad implementado en los alrededores de la Universidad Santiago de Cali y sus vías de acceso. Reportes de la zona dieron cuenta de la presencia de cerca de 11.000 efectivos pertenecientes a la Policía Nacional, el Ejército y especialidades de la Fuerza Pública.

De igual manera, el perímetro contiguo a la Arena USC contó con monitoreo aéreo constante mediante el sobrevuelo de unidades de la Fuerza Aérea y el helicóptero Halcón de la Policía, medidas dispuestas de forma preventiva para la atención de la comitiva oficial e invitados al recinto caleño.