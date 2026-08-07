Así fueron las últimas entregas presidenciales en Colombia: el ritual que Petro decidió no cumplir

Este 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella se posicionó como el nuevo presidente de Colombia, quien regirá al país de cara al periodo 2026-2030.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño

Para esta fecha, el mandatario entrante realizó su acto de presencia en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, ubicada en la ciudad de Cali.

La ceremonia tuvo la participación de varios jefes de Estado internacionales, así como miembros del Congreso. No obstante, tuvo ausencias bastante notables, entre ellas la del presidente saliente, Gustavo Petro.

El mandatario realizó los actos protocolarios para concretar el fin de su estadía en la Casa de Nariño, agradeciendo a la ciudadanía por los últimos cuatro años.

La ausencia de Petro se da en medio de las recientes declaraciones en las que ha afirmado que es ilegítima la llegada de De La Espriella a la Presidencia y ha señalado en reiteradas ocasiones que las elecciones que le otorgaron ese derecho estuvieron marcadas por una serie de irregularidades.

Este hecho rompe lo que ha sido una tradición en la posesión presidencial, en la que los mandatarios salientes entregan presencialmente su cargo a los futuros gobernantes.

¿Cómo han sido las entregas presenciales de los últimos mandatarios?

Antes de que el presidente saliente Gustavo Petro tuviera que entregar su cargo al Gobierno entrante, hace cuatro años era él quien recibía el mando.

Durante el 7 de agosto de 2022, el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico estuvo presente en Bogotá mientras se llevaba a cabo el acto de posesión.

Allí, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro fue recibido por el presidente saliente, Iván Duque, quien fue el encargado de darle el mando en la entrada de Palacio para posteriormente salir del sitio que lideró durante el periodo 2018-2022.

En el caso de Duque, este tuvo la presencia del jefe de Estado saliente, Juan Manuel Santos, cuando ingresó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2018.

Ahí, Santos, en compañía de su esposa y su hijo menor, Esteban Santos, hizo acto de presencia para recibir a la familia de Iván Duque y proceder a los actos protocolarios de cambio de Gobierno.

Juan Manuel Santos e Iván Duque. Foto: Colprensa

En el caso de Santos, el jefe de Estado tuvo dos mandatos presidenciales, durante el periodo 2010-2014 y 2014-2018. Durante su primer paso como el primer mandatario de la República, este fue recibido por el gobernante saliente, Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Foto: Colprensa

En esa ocasión, Santos invitó al presidente saliente Uribe a ser parte de la posesión presidencial, en una época en la que los mandatarios que dejaban su cargo no aparecían en el evento.

La presencia de ambos mandatarios marcó una tradición en la que se reflejaba el cambio de Gobierno, pero que en esta ocasión no se pudo concretar entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.