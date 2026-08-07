En medio de honores militares, el presidente Gustavo Petro se despidió este viernes, 7 de agosto, de la Casa de Nariño, tras finalizar su periodo de cuatro años como jefe de Estado.

“Dijeron que me quedaría en este edificio y no. Aquí cumplo, lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones que decidieron votar por mí, como mayoría nacional”, expresó Petro en una breve intervención en la que apareció junto a su hija, Antonella Petro.

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“Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República y ni un día. Hoy, está cerrado, pero ya no seré el presidente que lo haya cerrado. Todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo”, agregó.

“Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Gracias por haberme acompañado. Viva Colombia libre”, subrayó.

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Presidente Gustavo Petro Foto: Alejandro Acosta

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