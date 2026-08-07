“Con la desobediencia civil continuaremos el cambio de la sociedad colombiana”: Iván Cepeda desde Barranquilla

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda entregó este viernes, 6 de agosto, unas declaraciones en plaza pública en Barranquilla como respuesta a la posesión de Abelardo De La Espriella, que se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: oposición inaugura “desobediencia civil” en Barranquilla

Desde allí, aseguró que en esa ciudad obtuvieron una mejor votación. “Aquí ganamos las elecciones”.

Además, dijo que seguirán haciendo oposición y mencionó que continuarán con su propuesta política. “Con la desobediencia civil continuaremos el cambio de la sociedad colombiana. Hoy concluye una primera fase del camino de las grandes transformaciones democráticas y progresistas de nuestra nación. No es un punto final, es una breve pausa que nos permite un momento de gratitud y de renovación de fuerzas y esperanza”, afirmó Cepeda.

Y le expresó su agradecimiento al presidente saliente. “Quiero expresar nuestro más profundo reconocimiento al presidente Gustavo Petro Urrego”, agregó.

Cepeda entregó un balance de lo que considera que estuvo bien en el gobierno de Petro. “Demostramos que es posible aumentar el salario mínimo y condiciones laborales justas. Gozar de una pensión no es una gracia del Estado, sino un derecho que tenemos todos los colombianos, comenzando por los adultos mayores que han sido desamparados por el Estado”, aseguró.

Además, le envió un mensaje al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. “Que no vaya a comenzar la persecución de la protesta social en Colombia”, afirmó.

Y aprovechó para lanzar pullas. “Ni los discursos ni las alabanzas, hechos es lo que hemos demostrado estos cuatro años”, dijo.

“Hoy en la ciudad de Cali se posesiona como presidente de la República el señor Abelardo De La Espriella, cuya legitimidad para ostentar la jefatura del Estado no reconocemos”, reiteró el senador del petrismo.

Cepeda criticó a De La Espriella. Foto: Guillo González

A pesar de eso, dijo que harán una oposición responsable y que defenderán la democracia y la soberanía nacional.

Cepeda volvió a criticar que, supuestamente, De La Espriella no sería legítimo porque habría jurado servir a los intereses de Estados Unidos cuando recibió la ciudadanía de ese país.

“Existe una incompatibilidad insalvable entre esa obligación y el deber supremo de representar la soberanía y los intereses de la República de Colombia. Abelardo De La Espriella no será jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos”, criticó Cepeda.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que habrían ayudado a los empleados del país. “Fui ministro del gobierno del cambio, no dejamos ni dimos un paso atrás en la lucha por los derechos de los trabajadores de Colombia”, aseguró Sanguino.