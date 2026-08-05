Estados Unidos confirma su delegación para la posesión de Abelardo De La Espriella

Estados Unidos confirmó su delegación oficial para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto en Cali. De acuerdo con el listado oficial, la comitiva estará integrada por figuras clave de la política exterior, seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico del gobierno de Donald Trump.

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La delegación es liderada por Todd Blanche, actual fiscal general interino y exabogado personal de Donald Trump. Blanche, previamente, se desempeñó como fiscal federal en Nueva York

Entre los asistentes está Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el cargo más alto de la misión estadounidense en suelo colombiano, antes de la llegada del embajador designado, Nate Morris.

El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia Robert F. Kennedy el 5 de agosto de 2026 Foto: Getty Images via AFP

También participará el congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes, uno de los legisladores más influyentes en asuntos de política hacia América Latina y Colombia.

La delegación incluye además a Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA); y Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente estadounidense.

A ellos se suman Viviana Bovo, subsecretaria adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Vulcan del Departamento de Justicia.

En la delegación brilla la ausencia del senador de origen colombiano, Bernie Moreno, del cual se había dicho en primer lugar que estaría presente en la posesión en Cali, pero según se conoció, no podrá estar presente por compromisos de votación en el Capitolio en Washington.

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos, no estará presente. Foto: Redes sociales

Así mismo, tampoco estará presente Steve Witkoff, asistente del presidente y enviado especial para misiones de paz, del cual también se había filtrado por varias fuentes que estaría haciendo presencia en Colombia para la posesión del 7 de agosto.

Entre los invitados de mayor relevancia se encuentra el rey Felipe VI de España, quien encabezará la delegación del país europeo.

También confirmaron su presencia el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el primer ministro de Curaçao, en representación de los Países Bajos; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de Chile, José Antonio Kast.