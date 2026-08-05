Rusia bombardea Kiev: el ataque dejó al menos 17 muertos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este miércoles el “devastador golpe” que las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a infligir durante la pasada noche en Kiev, mediante un ataque a gran escala que ha dejado ya 17 muertos y medio centenar de heridos.

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Zelenski ha incidido de nuevo en que se podrían haber salvado muchas vidas si hubieran dispuesto de los misiles interceptores necesarios, en línea con las intensas demandas que viene lanzando a sus socios en las últimas semanas, incluyendo las licencias que Washington ya ha concedido para fabricar Patriot.

“Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción”, dijo en redes sociales, donde ha pedido a los aliados de Ucrania que, si no están en disposición de realizar estas entregas, al menos presionen a Rusia con sanciones.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

“Una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones”, ha apuntado el presidente de Ucrania, conminando tanto al G7 como a la UE a dar “nuevos pasos” en esta dirección hacia “la protección de la vida”.

Zelenski ha detallado que las fuerzas rusas han empleado durante la pasada noche 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones.

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“El objetivo principal del ataque fueron almacenes de empresas civiles, además de ataques contra infraestructura y una estación de tren”, ha denunciado.

Mientras tanto, la alerta aérea en la región continúa. El Servicio Estatal de Emergencias ha informado de que los ataques han afectado a los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv.

Bomberos extinguen un incendio después de que misiles rusos impactaran en un almacén en Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov) Foto: AP Photo/Dan Bashakov

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado haber atacado centros de transporte, logística y distribución que, según Moscú, almacenaban o suministraban material militar y drones.

Más de cuatro años después de que Rusia invadiera territorio ucraniano, los ataques se han intensificado en ambos lados de una línea de frente casi inmóvil, con un número creciente de víctimas civiles.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, en particular contra las instalaciones del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries y las infraestructuras energéticas.

La defensa aérea rusa abatió 107 drones ucranianos que apuntaban a la región de Tula, indicó el miércoles su gobernador Dmitri Milaiev.

Bomberos extinguen un incendio junto a leche derramada en primer plano, después de que misiles rusos impactaran en un almacén de alimentos cerca de Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Uno de esos drones se estrelló contra un centro de Wildberries y provocó un incendio, informó el gobernador. La empresa lo confirmó.

Tres personas también resultaron heridas en la región de Belgorod, según las autoridades locales.