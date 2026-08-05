Cali restringe circulación por la posesión de Abelardo De La Espriella: ¿qué vehículos se salvan del día sin carro y moto?

La Alcaldía de Cali, a través de su Secretaría Distrital de Movilidad, confirmó el día sin carro y sin moto en la ciudad de cara a la posesión presidencial de Abelardo de La Espriella para este próximo 7 de agosto de 2026, que se realizará en la capital del Valle del Cauca.

Cali tendrá día sin carro y moto el 7 de agosto en estos horarios; el MIO será gratuito

De acuerdo con la información compartida por la entidad, esta restricción comenzará a partir de las 7:00 a.m. de ese mismo día y estará vigente hasta las 8:00 p.m.

Durante este marco, la alcaldía informó que los vehículos que no podrán transitar por las calles de Cali serán automotores de servicio particular, motocicletas, camiones y tractocamiones. También se encuentra prohibido que transiten carros eléctricos e híbridos.

El distrito añade que durante el periodo tampoco se permite que haya transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y mudanzas en Cali.

La restricción estará vigente entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. e incluirá carros particulares, motocicletas, camiones, tractocamiones y vehículos eléctricos e híbridos. Foto: José Luis Guzmán. El País

No obstante, el distrito mencionó que existen algunas excepciones que se encuentran exentas de esta restricción, por lo que se podrán movilizar por las calles y vías de la ciudad sin preocuparse de estar infringiendo una norma.

Estos son los vehículos que están permitidos transitar por Cali este 7 de agosto de 2026

De acuerdo con la información emitida por el secretario de Movilidad de Cali, el coronel Sergio Javier Moncayo, los carros que se encuentran exentos de la restricción de movilidad durante el día de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella son los siguientes:

Vehículos oficiales, entre ellos los de vigilancia autorizados, entrega de domicilios, acompañamiento de servicios fúnebres.

Vehículos para el evento de posesión de presidencia.

Vehículos para medios de comunicación que transmitirán el evento.

En caso de una emergencia, las redes que seguirán operando durante la jornada serán el transporte público, ambulancias y salud, domicilio o vehículos vinculados a servicios públicos.

“También las personas que vayan a viajar. Si tengo un vuelo y debo desplazarme al aeropuerto, lo puedo hacer en mi vehículo, pero debo llevar el tiquete del vuelo o presentarlo igualmente si llego. Es importante respetar estas medidas. Lo estamos haciendo por la seguridad de todos los caleños, para que tengamos un día de posesión presidencial sin ningún contratiempo y salgamos a disfrutar de nuestra querida ciudad”, comentó el secretario de Movilidad.

La entidad ha reiterado el llamado a la ciudadanía de cara a las restricciones de movilidad que se van a implementar de cara al evento presidencial.

Los organismos de tránsito estarán en monitoreo constante para verificar que todas las personas presentes estarán cumpliendo las normas establecidas.

Aquellos ciudadanos que incumplan las medidas recibirán una sanción económica. En este caso, quienes transiten durante los horarios de restricción recibirán una multa C-14 que conlleva un pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, un pago aproximado de $633.200 pesos.