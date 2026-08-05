Marbelle no se contuvo y reaccionó a video de Margarita Rosa de Francisco hablando sobre Abelardo De La Espriella

Margarita Rosa de Francisco, reconocida por su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro, se refirió a su posición frente al mandatario y marcó una diferencia entre su apoyo a las ideas del Gobierno y su percepción sobre la conducta personal del presidente.

Margarita Rosa de Francisco habló de Abelardo De La Espriella a días de la posesión del 7 de agosto: “Hay que aceptar que eso es así”

Durante una entrevista con Tercer Canal, la actriz aseguró que mantiene su confianza en varias de las propuestas defendidas por Petro y sostuvo que, desde esa perspectiva, considera que el proyecto político que respaldó “sí valió la pena”. De esta manera, dejó claro que no se arrepiente de haber apoyado al mandatario.

Sin embargo, De Francisco explicó que su respaldo estuvo relacionado principalmente con el proyecto político y no con Petro como persona. Según manifestó, no tiene una relación cercana con el jefe de Estado y, por ello, distingue entre sus convicciones frente a determinadas ideas y la valoración que hace de algunas de sus actuaciones personales.

Precisamente, la actriz reconoció que ciertos comportamientos del presidente durante su permanencia en la Casa de Nariño le generaron cuestionamientos. A su juicio, algunas de esas actuaciones terminaron alejándose de los principios que ella defendía al respaldar su propuesta política.

“Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar. Uno a las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, sostuvo.

“También tengo que reconocer que la persona, las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”, afirmó.

Tras esto, Margarita Rosa de Francisco puntualizó en que Abelardo De La Espriella era el presidente, le gustara a quien le gustara. Sus palabras señalaron que no había otro rumbo al respecto, por lo que, aunque le dolía, lo aceptaba y lo reconocía de una forma distinta.

Ante este video, que se hizo viral, Marbelle no se contuvo y reaccionó, citando el clip de la celebridad para soltar una carcajada. Aquella risa fue tomada en tono de burla y sátira, precisamente por lo que la escritora era de otra corriente política.

Cabe aclarar que no es la primera vez que la cantante habla de los contenidos de la actriz, teniendo cruce en plataformas como X.