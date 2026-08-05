Así fue el primer cruce de Vozinha con Arturo Vidal en Colo-Colo: arquero reveló cómo fue

Vozinha se convirtió en tendencia mundial por su arribo a Colo-Colo de Chile. El impresionante número de personas que lo recibieron en el aeropuerto como un héroe hicieron que se viralizaran imágenes y videos que se tomaron las redes sociales.

Fue todo un hecho a resaltar el aterrizaje del portero sensación del pasado Mundial 2026 desde Cabo Verde a Sudamérica, donde le espera un reto con los chilenos a sus 40 años.

Vozinha el día de su llegada a Santiago de Chile. Foto: Redes sociales

En suelo austral compartirá con figuras como Arturo Vidal, quien hace parte del plantel colocolino. En rueda de prensa de su presentación, el africano dio cuenta de cómo había sido ese primer cruce entre ambos.

“Jugadores como él no necesitan presentación. Es un jugador top mundial, fui muy bien recibido por él, eso demuestra su grandeza”, resaltó de la calurosa manera en la que el ‘Rey’ le dio la bienvenida.

Después de eso atendió otro cúmulo de preguntas hechas por la prensa en la que expresó su felicidad por haber llegado al que considera el ‘más grande’ de Chile.

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“Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Antes quiero agradecer al presidente de Colo Colo por tener la oportunidad de jugar en un equipo tan grande. Estoy muy feliz de estar en Chile”, resaltó.

Luego de eso dio un significado distinto a la denominada “presión”. Al parecer, sus vivencias personales y lo que ha visto pasar a su continente le hacen cambiar por completo su idea de lo que dicha palabra vale.

“Para mí en el fútbol no hay presión. Presión es cuando te has enfermado, cuando tu familia se ha enfermando o cuando no tienes algo para comer”, zanjó en una respuesta que dio para reflexiones fuertes.

¿EXISTE LA PRESIÓN EN EL FÚTBOL?😱



🇨🇱 Vozinha en su presentación con Colo-Colo:



🗣️ “Para mí, en el fútbol no hay presión. Presión es estar enfermo o no tener qué comer”. pic.twitter.com/sFlO5v2FDy — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) August 5, 2026

“Los jugadores trabajamos en el día a día para estar bien. Pienso en trabajar y en ayudar al club para cumplir los objetivos”, agregó a lo dicho anteriormente.

Sobre las dudas que se puede generar por su estado físico a la edad que tiene, este negó cualquier complicación para estar a punto y dar lo mejor a Colo-Colo-

“Toda mi vida y mi carrera aprendí a competir. Estoy aquí para competir y trabajar todos los días. El entrenador va a tener que elegir el día de los partidos, pero estoy para competir y ayudar a Colo Colo”, aseveró.

El Mundial: un antes y un después

Que Cabo Verde hubiera competido de la forma en que lo hizo le generó al país africano ser resaltado por propios y extraños. En apuros puso a España, Uruguay y Argentina a la que llevó hasta le tiempo extra.

Vozinha junto a un compañero de Cabo Verde durante el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Dichas páginas en la historia dicho selecciones fueron resaltadas por Vozinha: “La Copa del Mundo es la mejor competición. Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande. Llevamos muchos años luchando para estar compitiendo”.

“Teníamos que competir como los mejores, era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país muy resiliente. Fue algo que siempre soñé y sabía que podía traer muchas grandes para mí”, recordó de una participación histórico para él y sus compañeros.