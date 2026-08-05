Le salió nuevo pretendiente a Gustavo Puerta en la Premier League: “Iniciaron conversaciones”

Mientras sigue entrenando bajo las órdenes de José Alberto López en el Racing de Santander, el colombiano Gustavo Puerta suena con fuerza para aterrizar en la Premier League con la camiseta de Nottingham Forest.

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De acuerdo a la información del periodista portugués Sebastião Sousa-Pinto, hay un fuerte interés para llevarse a Puerta en este mercado de fichajes que está camino a su recta final.

“Nottingham Forest se unió a la carrera por Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano está interesado y se iniciaron conversaciones con el Racing Santander para su fichaje. Nada avanzado/cerrado en esta fase”, indicó Sousa-Pinto en su cuenta de X.

El mediocampista vallecaucano tendría otras opciones sobre la mesa. “Zenit, Villarreal y más clubes están atentos a su situación”, agregó.

¿Cuánto cuesta el fichaje de Gustavo Puerta?

El principal obstáculo para Gustavo Puerta son las exigencias económicas de Racing de Santander. El conjunto cántabro ha fijado un precio de 20 millones de euros para su salida, cifra que sería histórico para un recién ascendido a la primera división de España.

Hasta ahora solo se tiene conocimiento de una oferta que llegó a las oficinas del club y fue rechazada de manera inmediata. Bologna habría puesto 16 millones de euros para llevarse a Puerta al fútbol italiano; sin embargo, no colmó las expectativas del Racing de Santander.

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Para estas alturas del año ya debería haberse definido el futuro del volante colombiano, según las previsiones de la prensa española. No obstante, las buenas ofertas han escaseado y solo queda tener paciencia hasta el final del mercado de verano que acaba el próximo 31 de agosto.

Mientras tanto, Gustavo Puerta se presentó a los trabajos de pretemporada y se espera que participe en los próximos amistosos programados ante Sporting de Gijón, Alavés y Wolverhampton.

Si Nottingham Forest avanza en las negociaciones, el colombiano tendrá que alistar maletas y emprender vuelo hacia Inglaterra. Aunque no ha jugado partidos oficiales por Premier League, Puerta ya tuvo una corta experiencia en el Hull City.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Nottingham Forest no atraviesa su mejor momento en la actualidad, pero es un club histórico de la Premier League. En su vitrina de títulos tiene dos trofeos de Champions League que conquistó de manera consecutiva en a finales de los 70.

La temporada pasada logró mantener la categoría por cinco puntos de diferencia respecto al West Ham. La idea de los dueños es retomar el camino hacia los primeros puestos de la tabla y clasificar a torneos internacionales como lo habían hecho en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.