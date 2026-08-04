Mohamed Salah fue anunciado en su nuevo equipo: adiós al Liverpool y sacudón en Europa

Mohamed Salah será nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía. El club ha estado publicando las actualizaciones del negocio, que desde ya se vuelve tendencia en el fútbol de Europa.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

El mensaje de Luis Díaz a Mohamed Salah: emotivas palabras en el video oficial de Liverpool

Leyenda del Liverpool y excompañero de Luis Díaz fue anunciado en Chelsea: movimiento sacude Inglaterra

Así, el egipcio de 34 años deja atrás al Liverpool de Inglaterra, donde marcó una época dorada y compartió camerino con grandes figuras. Una de ellas, el colombiano Luis Díaz.

La llegada de Salah a Turquía ya está prevista, revelada por el propio Trabzonspor, y los aficionados muestran su expectativa por el fichaje en las redes sociales del club.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/Xhj3gIoihS — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

“Mohamed Salah llegará el 5 de agosto a Estambul”

“El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones de traspaso, estará el 5 de agosto, miércoles (mañana) a las 12.00 en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul”, arrancó afirmando Trabzonspor en sus canales oficiales.

Y añaden: “Se planea que el jugador llegue a Trabzon por la tarde del mismo día. La hora y otros detalles relativos al programa de bienvenida en Trabzon serán compartidos con el público durante el día a través de los canales oficiales de comunicación de nuestro club”.

La despedida de Liverpool a Salah

Seguramente habrá un nuevo comunicado del Liverpool sobre Mohamed Salah, tan pronto como el egipcio sea presentado con la camiseta del Trabzonspor y ante la afición del cuadro turco.

No obstante, además del anuncio de Liverpool, donde revelaron que Salah no iba a continuar siendo jugador red, hubo una despedida que hizo el equipo inglés y que movió las fibras de sus aficionados.

“Mohamed Salah ciertamente cumplió la promesa que hizo en su primer día como jugador del Liverpool”. Así titularon desde el cuadro de Anfield la despedida al egipcio.

“Está el éxito que ayudó a conseguir —lo suficiente como para afianzarse en el folclore del club por sí solo—, pero también las estadísticas individuales que lo sitúan como uno de los mejores jugadores que se ha llevado la camiseta. La grandeza ha estado ante nuestros ojos y el placer ha sido nuestro”, reza también el emotivo texto.

Mohamed Salah despidiéndose de los hinchas de Liverpool. Foto: UEFA via Getty Images

De hecho, la marca de goles habla por sí sola sobre la importancia de Mohamed Salah en Liverpool. 257 goles y 120 asistencias en 442 partidos. Solo Ian Rush y Roger Hunt lo superan.

Y cerraron con: “El 24 de marzo, Salah anunció la decisión de cerrar el libro sobre su icónica carrera con los Rojos y dijo a la afición: «Salir nunca es fácil. Me has regalado el mejor momento de mi vida. Siempre seré uno de vosotros»“.