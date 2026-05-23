El mensaje de Luis Díaz a Mohamed Salah: emotivas palabras en el video oficial de Liverpool

Luis Díaz reapareció en las redes sociales de Liverpool para enviarle un mensaje de despedida a Mohamed Salah, que este domingo jugará su último partido en Anfield.

El egipcio ha protagonizado una de las historias de amor más fuertes del fútbol europeo en los últimos años, con nueve años en la delantera de los reds, donde ha vivido momentos mágicos, con un balance de 9 títulos -entre ellos la Champions League de 2019- y 257 goles.

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Salah se ha convertido en este tiempo en el tercer máximo goleador de la historia del club y se ha ganado los corazones de la hinchada a un nivel comparable al de mitos locales como Steven Gerrard, Kenny Dalglish o Graeme Souness.

El final de su etapa en el club no ha sido todo lo plácida que hubiera sido deseable. Esta temporada se quedaron sin títulos y Salah no pudo mantener los números goleadores a los que estaba acostumbrado.

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Luis Díaz, desde Múnich, habló sobre la leyenda de Salah y lo que aprendió cuando compartieron tridente en la Premier League. “Él fue el factor principal para obtener el título; le salía todo bien y se preparaba de una manera increíble. Estaba dispuesto a echarse el equipo al hombro”, dijo el atacante guajiro.

“A veces cuando tienes un talento estupendo, muchas veces te relajas, pero no es el caso. Siempre fue obsesionado, decía que cada partido tenía que marcar o asistir las veces que pudiera”, apuntó.

Salah y Luis Díaz celebran un gol contra el Brighton en la Premier. Foto: Getty Images

Lucho agradece todo el apoyo que le dio dentro y fuera de la cancha. “Mo Salah fue muy importante en mi llegada, una de las primeras personas que nos acogió cuando llegamos. Estoy muy agradecido con él por eso. Su mentalidad hace parte de poder decidir cada ocasión casi de manera perfecta”, agregó.

“Él siempre trata de estar bien posicionado, de ver qué hace el rival. Si le queda una, trata de mandarla a guardar. Es muy eficaz; su definición es una de las grandes cualidades que tiene. Siempre estaba tranquilo porque sabía que iba a tener una y podía concretarla”, declaró.

Luis Díaz reveló la enseñanza que le dejaron esos años compartidos en Liverpool. “Siempre quiere ganar títulos y dar lo mejor por el equipo. Compartir con él, ver lo feliz que era y cómo disfrutaba, era increíble. Quería ser un mejor jugador todo el tiempo, pero también una mejor persona. Eso deja una profunda marca en uno y creo que sí la dejó en mí”, concluyó.