Mohamed Salah no tolera la falta de respeto contra Luis Díaz: se pronunció y lo defendió

Aunque ya no hacen parte del equipo, Mohamed Salah sigue agradecido con el aporte de jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez para los objetivos conseguidos por Liverpool en la temporada pasada.

Este miércoles, el futbolista egipcio reaccionó a una publicación en la que se calificaba como “una mejora” el haber contratado a Florian Wirtz y Alexander Isak.

Dicha opinión de un hincha de Liverpool llegó hasta Salah, que no dudó en defender a sus excompañeros y recordar el gran aporte que hicieron pese a irse a probar suerte en otros clubes.

"¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, lanzó el egipcio en sus redes sociales.

La respuesta de Mohamed Salah recibió miles de reacciones por parte de hinchas que siguen agradecidos con Lucho y Darwin, a pesar de que se hayan ido en este mercado de fichajes.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Salah no olvida a Luis Díaz

Lo cierto es que a Salah le afectó la salida de Luis Díaz, quien fue uno de sus compañeros habituales en el tridente de ataque durante las últimas temporadas.

Lucho se fue al Bayern Múnich y el ‘faraón’ le dedicó un sentido mensaje de despedida.

“Tu energía, empuje y pasión en la cancha han dejado una huella imborrable. Tuvimos muchísima suerte de contar contigo en el Liverpool. Ha sido un honor compartir parte de tu trayectoria y tu historia de éxito”, escribió Salah el pasado 1.º de agosto.

Aunque hubo versiones que apuntaban a problemas entre ambos, la carta de Mohamed apuntó a todo lo contrario. “Como compañero de equipo, eras más que confiable: eras una inspiración. Como amigo, aún más”, agregó.

Uno de los momentos de más unión entre ambos fue durante el secuestro de Mane Díaz en Colombia, noticia que dejó en shock a todo el camerino de Liverpool.

“Todos vimos la fuerza que se necesitó para seguir adelante en los momentos difíciles fuera de la cancha. Lo que pasaste habría destrozado a la mayoría, pero regresaste con fuerza y lo diste todo por el club. Esa resiliencia es un ejemplo para los demás y solo se gana el respeto”, recordó Salah.

Por último, le deseó éxitos en esta nueva travesía. “Te deseo todo lo mejor para lo que viene, Lucho, sigue haciendo orgullosa a tu gente”, completó.

Luis Díaz y Mohamed Salah en Liverpool. | Foto: Getty Images

Ahora serán rivales

Luis Díaz agradeció de corazón las palabras de Salah y se fue al Bayern Múnich con el respaldo de todo el vestuario al que dejó marcado con su alegría.

Pero ahora serán rivales por el título de la Champions League. Lucho volverá a Inglaterra en los próximos meses para enfrentar al Arsenal, partido que será muy especial por los recuerdos que cosechó en la Premier League.

Liverpool, por su parte, también visitará tierras alemanas. Lo hará en plena mitad de la campaña visitando al Eintracht Frankfurt, equipo que hace pocos años conquistó la Europa League.