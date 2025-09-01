Bayern Múnich insistió hasta tener a su nuevo delantero centro, Nicolas Jackson, nacido en Senegal. Este lunes, 1 de septiembre, el cuadro rojo oficializó la noticia a través de sus distintas plataformas digitales.

“FC Bayern ficha al delantero Nicolas Jackson (24) cedido por el Chelsea FC, vigente campeón del Mundial de Clubes”, anunciaron en su portal web.

Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 | Foto: Cuenta de X del @FCBayern

“El internacional senegalés firma un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 y lucirá el dorsal número 11 en el campeón récord alemán”, sumaron sobre otros detalles del traspaso.

Jackson llega a reforzar un plantel que parecía estar corto para los compromisos de la actual temporada, a pesar de los arribos de Luis Díaz y Jonathan Tah.

El senegalés se mostró “muy feliz de poder formar parte ahora de este gran club”.

Sobre el concepto que tiene del club que será su ‘nueva casa’: “es uno de los mejores clubes del mundo: todo el mundo conoce los nombres de las leyendas que han jugado aquí y sabe que este club es sinónimo de grandes éxitos”.

“Tengo grandes objetivos y sueños aquí y daré todo para ganar más títulos con el Bayern“, dijo.

Dicha novedad en el plantel bávaro le cae al colombiano Díaz de maravilla, pues se suma una variante más para el ataque del cuadro de la ciudad de Múnich.

Más que una competencia, para el guajiro es un socio adicional. Con quien compita de manera directa Jackson por un puesto, es con el inglés Harry Kane.

Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich junto a Harry Kane | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Desde Chelsea el atacante llega con un buen número de goles marcados, con respecto a los partidos que tuvo la chance de jugar.

Fueron un total de 81 partidos disputados, con un total de 30 goles marcados en dos campañas que estuvo en Inglaterra.

Antes de eso, su paso por Villarreal de España le permitió tener estadísticas similares; fueron 48 partidos y 13 goles, que, en proporción, es equiparable.

Reacciones en Bayern Múnich

Una recepción muy similar a la que se vio con Lucho Díaz hace algo más de un mes, se le vio tener a las directivas con Jackson.

Max Eberl, director general deportivo del FC Bayern fue uno de los primeros en pronunciarse por el arribo del nuevo atacante.

🔴⚪🗣️ Max Eberl: "Nicolas war von Anfang an Feuer und Flamme, für den FC Bayern zu spielen!" pic.twitter.com/6FNbQWT7kf — FC Bayern München (@FCBayern) September 1, 2025

“Nicolas estaba entusiasmado desde el principio con la idea de jugar en el FC Bayern, por lo que nos alegra aún más que finalmente se haya concretado”, aseveró.

Sobre lo debatible que pueda ser su edad para dar el salto al gigante alemán, Eberl le defendió con argumentos contundentes.

“A pesar de su juventud, ya ha acumulado mucha experiencia al más alto nivel internacional y ha demostrado sus cualidades”, apuntó.

“Nicolas encaja muy bien en nuestro perfil con su dinamismo y presencia, tiene hambre, ampliará nuestras posibilidades en ataque con sus habilidades y será un refuerzo inmediato para nuestro equipo“, terminó diciendo el dirigente del gigante de Baviera.