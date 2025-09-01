Suscribirse

Deportes

Oficializan noticia para Bayern de Luis Díaz estando en selección: así le cae el anuncio

Desde Chelsea arriba uno de los atacantes de mejor promedio de goles en Europa. Será aliado del colombiano en Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de septiembre de 2025, 10:59 p. m.
Luis Díaz, atacante de Bayern Múnich
Luis Díaz, atacante de Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Bayern Múnich insistió hasta tener a su nuevo delantero centro, Nicolas Jackson, nacido en Senegal. Este lunes, 1 de septiembre, el cuadro rojo oficializó la noticia a través de sus distintas plataformas digitales.

“FC Bayern ficha al delantero Nicolas Jackson (24) cedido por el Chelsea FC, vigente campeón del Mundial de Clubes”, anunciaron en su portal web.

Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026
Nicolas Jackson arribó al Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 | Foto: Cuenta de X del @FCBayern

“El internacional senegalés firma un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 y lucirá el dorsal número 11 en el campeón récord alemán”, sumaron sobre otros detalles del traspaso.

Jackson llega a reforzar un plantel que parecía estar corto para los compromisos de la actual temporada, a pesar de los arribos de Luis Díaz y Jonathan Tah.

El senegalés se mostró “muy feliz de poder formar parte ahora de este gran club”.

Contexto: No todo es alegría en el Bayern Múnich de Luis Díaz: drama se complicó y están preocupados

Sobre el concepto que tiene del club que será su ‘nueva casa’: “es uno de los mejores clubes del mundo: todo el mundo conoce los nombres de las leyendas que han jugado aquí y sabe que este club es sinónimo de grandes éxitos”.

“Tengo grandes objetivos y sueños aquí y daré todo para ganar más títulos con el Bayern“, dijo.

Dicha novedad en el plantel bávaro le cae al colombiano Díaz de maravilla, pues se suma una variante más para el ataque del cuadro de la ciudad de Múnich.

Más que una competencia, para el guajiro es un socio adicional. Con quien compita de manera directa Jackson por un puesto, es con el inglés Harry Kane.

Munich, Germany - August 22: Min-jae Kim of Bayern Muenchen, Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich junto a Harry Kane | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Desde Chelsea el atacante llega con un buen número de goles marcados, con respecto a los partidos que tuvo la chance de jugar.

Fueron un total de 81 partidos disputados, con un total de 30 goles marcados en dos campañas que estuvo en Inglaterra.

Antes de eso, su paso por Villarreal de España le permitió tener estadísticas similares; fueron 48 partidos y 13 goles, que, en proporción, es equiparable.

Reacciones en Bayern Múnich

Una recepción muy similar a la que se vio con Lucho Díaz hace algo más de un mes, se le vio tener a las directivas con Jackson.

Max Eberl, director general deportivo del FC Bayern fue uno de los primeros en pronunciarse por el arribo del nuevo atacante.

“Nicolas estaba entusiasmado desde el principio con la idea de jugar en el FC Bayern, por lo que nos alegra aún más que finalmente se haya concretado”, aseveró.

Sobre lo debatible que pueda ser su edad para dar el salto al gigante alemán, Eberl le defendió con argumentos contundentes.

“A pesar de su juventud, ya ha acumulado mucha experiencia al más alto nivel internacional y ha demostrado sus cualidades”, apuntó.

Contexto: Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich y video es tendencia en redes: así fue

“Nicolas encaja muy bien en nuestro perfil con su dinamismo y presencia, tiene hambre, ampliará nuestras posibilidades en ataque con sus habilidades y será un refuerzo inmediato para nuestro equipo“, terminó diciendo el dirigente del gigante de Baviera.

Se espera por ver los primeros entrenamientos de Jackson para ver su manera de jugar, y si se hace rápidamente socio del colombiano, Luis Díaz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La hija de Marbelle reveló que tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia: “Volveré pronto”

2. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de robo en su hogar; destapó fuertes videos

3. Guyana, país en conflicto con Venezuela, respaldó despliegue militar de EE. UU: “Debemos unirnos”

4. Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

5. Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichFichajesLuis DíazBundesligaBayern de MúnichLuis Díaz noticias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.