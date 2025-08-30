El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, del poderoso Bayern Múnich, le marcó gol al FC Augsburg por la segunda jornada de la Bundesliga.

El tanto se dio al último minuto del primer tiempo. El guajiro recibió la pelota desde la banda derecha y libre pudo rematar para mandar el balón al fondo de la red. Nada pudo hacer el portero rival.

𝐿𝑈𝐼𝑆 𝐷𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑍 mit dem 2-0! JAWOLL! 🙌 pic.twitter.com/gUn6bF1tKk — FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2025

El nuevo gol de Lucho con el equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

El tanto del exjugador del Junior de Barranquilla fue el segundo en el compromiso. Bayern Múnich se fue al descanso venciendo a su rival, de manera parcial, por 2 goles a 0.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. El colombiano marcó el 2-0 de #BayernMúnich en su visita a #Augsburg, al 45’+4



👀 Segundo partido de Bundesliga y segunda anotación del extremo pic.twitter.com/pTZxezEATe — Pipe Sierra (@PSierraR) August 30, 2025

Es el tercer gol de Luis Díaz, de manera oficial, con los colores del Bayern Múnich, que es el gran favorito a ganar la Bundelsiga. El conjunto rojo también va a pelear por la Liga de Campeones de Europa.

Es una gran manera la de Luis Díaz de dejar a su actual club antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia. Lucho es la gran estrella de la tricolor.

En la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, el combinado patrio se verá las caras con la escuadra de Bolivia de local y con Venezuela de visitante. La lista de jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo es la siguiente:

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)