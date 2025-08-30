Suscribirse

Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich y video es tendencia en redes: así fue

El futbolista colombiano sigue sumando goles con el equipo bávaro.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 5:30 p. m.
El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, del poderoso Bayern Múnich, le marcó gol al FC Augsburg por la segunda jornada de la Bundesliga.

El tanto se dio al último minuto del primer tiempo. El guajiro recibió la pelota desde la banda derecha y libre pudo rematar para mandar el balón al fondo de la red. Nada pudo hacer el portero rival.

El nuevo gol de Lucho con el equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

El tanto del exjugador del Junior de Barranquilla fue el segundo en el compromiso. Bayern Múnich se fue al descanso venciendo a su rival, de manera parcial, por 2 goles a 0.

Es el tercer gol de Luis Díaz, de manera oficial, con los colores del Bayern Múnich, que es el gran favorito a ganar la Bundelsiga. El conjunto rojo también va a pelear por la Liga de Campeones de Europa.

Es una gran manera la de Luis Díaz de dejar a su actual club antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia. Lucho es la gran estrella de la tricolor.

En la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, el combinado patrio se verá las caras con la escuadra de Bolivia de local y con Venezuela de visitante. La lista de jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo es la siguiente:

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

