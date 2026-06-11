Esposa de Luis Díaz se hizo radical cambio de look antes del Mundial 2026 y el jugador reaccionó

A pocas horas de que se lleve a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, los jugadores de las selecciones clasificadas se preparan para el evento más importante del año en la industria del fútbol.

Esposa de Luis Díaz llegó a El Campín para despedir a la Selección Colombia y su ropa causó revuelo

Por otro lado, sus familiares no se quedan atrás y muchos de ellos se han manifestado a través de las redes sociales, donde han expresado su emoción por el evento deportivo y sus altas expectativas de cara a los resultados que puedan obtener sus selecciones a lo largo de los encuentros.

Una de ellas es Geraldine Ponce, esposa y madre de los hijos de Luis Díaz, uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en la actualidad, quien además hace parte del club alemán Bayern Múnich.

Contador Mundial FIFA 2026

Gera Ponce se cambió el look antes de que inicie el Mundial 2026. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

De manera constante, la guajira suele compartir en sus redes sociales que acompaña al jugador en sus partidos y, en varias ocasiones, llega a los estadios en compañía de sus hijos, quienes también disfrutan de la emoción que se vive durante los 90 minutos de juego, pese a que actualmente cuenta con varios proyectos laborales en la industria de la moda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 849 mil seguidores, Geraldine sorprendió a su comunidad al revelar el reciente cambio de look al que se sometió a pocas semanas de dar a luz a su hijo Fernando.

Esposa de Luis Díaz incursionó en nuevo trabajo y el jugador tuvo eufórica reacción

“Bueno, les cuento que hoy voy a transformarme, así que estén muy pendientes (...) Mis expectativas están altas, ya me quiero ver espectacular. Obviamente, estoy super ansiosa, ya quiero ver el resultado. Todo súper bien”, dijo antes de encontrarse con su estilista.

Frente a las cámaras, el profesional de la belleza explicó que le realizó un corte de cabello y aplicó una mezcla de tintes ideal para sus tonalidades y la forma de su rostro.

Tan pronto obtuvo el resultado final, la influenciadora y modelo se comunicó con el extremo izquierdo, quien reaccionó al cambio y compartió su opinión sobre su nueva imagen.

“Te queda divino, te queda divino, me gusta”, fueron las palabras que le mencionó el jugador por medio de una videollamada, debido a que ya se encuentra junto a sus compañeros de la Tricolor preparándose para el primer partido de la selección, que se disputará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán.

Esposa de Luis Díaz sorprendió con emotivo mensaje tras noticia del Mundial 2026

Como era de esperarse, sus admiradores se pronunciaron por medio de la sección de comentarios y le dejaron algunos mensajes en los que hicieron referencia a su nueva apariencia:

“Me encantó, te ves divina”; “Nuestra Georgina colombiana y costeña, que no es lo mismo”; “Ella se merece todo, estuvo con Luis Díaz desde cero, por eso me alegra cada paso que logra”; “Me encanta la proyección que le están dando, no se ve nada forzado, es muy natural lo que transmite”; “La verdadera mujer del proceso”; “Si a Lucho le encanta, todo está bien”; “Iconic, no hay más que decir” y “Amamos conocer la hermosa persona que eres”, son algunas de las palabras que se leen.