Esposa de Luis Díaz incursionó en nuevo trabajo y el jugador tuvo eufórica reacción

Geraldine Ponce, esposa del reconocido futbolista colombiano Luis Díaz y madre de sus hijos, volvió a captar la atención en redes sociales. La creadora de contenido, que se ha destacado en el entorno digital por su marcado gusto por la moda, ahora asumió un nuevo rol dentro de la industria de la belleza.

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Por medio de su perfil de Instagram, en el que suma más de 847 mil seguidores, la guajira se mostró emocionada al revelar que se convirtió en una de las caras de Belah Beauty, marca colombiana de maquillaje, propiedad de Isabella Chams, empresaria y Reina del Carnaval de Barranquilla 2020.

“Gera Ponce para Belah Beauty presentando ‘Colombiana’, nuestro nuevo lip gloss de edición limitada”, se lee en la publicación en la que la esposa del extremo izquierdo del Bayern Múnich posa junto al producto.

Este nuevo proyecto en la vida de Geraldine despertó el entusiasmo de su comunidad digital. Aunque no suele ser muy activa en redes sociales, muchos de sus seguidores se han declarado admiradores de su estilo personal y suelen elogiar las prendas de diseñador que luce en sus fotografías y publicaciones.

“Una mujer que inspira, representa y lleva a Colombia en el corazón, donde quiera que vaya”, fue la descripción con la que la marca explicó la importancia de la influenciadora dentro de la campaña.

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Geraldine Ponce se mostró orgullosa de su nuevo proyecto como modelo

Luego de que se anunciara el lanzamiento del voluminizador de labios, Geraldine compartió en sus redes sociales varias fotografías del producto y publicó un video inédito del detrás de cámaras de la sesión fotográfica de la campaña. Además, expresó su gratitud por la oportunidad de convertirse en la imagen oficial de esta línea de labiales.

“Soñando despierta. Gracias a Belah Beauty por invitarme a hacer parte de este proyecto tan increíble”, escribió.

Geraldine Ponce es la nueva imagen de Belah Beauty. Foto: Instagram @gera25ponce

Así reaccionó Luis Díaz al reciente proyecto de su esposa

A través de la sección de comentarios, el número 7 de la Selección Colombia, con quien Geraldine ha compartido una relación de 10 años, expresó su orgullo por este nuevo logro de su esposa. El futbolista le dedicó un breve mensaje que no pasó desapercibido entre los miles de seguidores que siguen de cerca su contenido.

“Espectacular, amor mío”, fueron sus palabras.

Por otro lado, sus admiradores también se pronunciaron para felicitarla y expresarle su apoyo en esta nueva etapa. En los últimos meses, su presencia en redes sociales ha ganado mayor alcance, lo que ha llevado a que cada vez más marcas la tengan en cuenta para participar en campañas de marketing y promoción.

Luis Díaz reaccionó al nuevo proyecto de su esposa. Foto: Instagram @gera25ponce / Captura comentario @luisdiaz19_

“Divina”; “Demasiado wow”; “Amo, es la mejor collab del mundo mundial"; “Se prendió esto”; “Hermosa, nuestra Georgina y con sabor latino”; “Divina la modelo y qué producto tan hermoso”; “Otro nivel”; “Nadie mejor que tú para esto”, son algunos de los mensajes que se leen.

La millonada que cuesta uno de los bolsos de Geraldine Ponce

En medio de uno de los partidos en los que Geraldine Ponce estuvo acompañando a su esposo en uno de sus encuentros deportivos lució un bolso que rápidamente llamó la atención en las redes sociales, pues su valor resulta impresionante para muchos.

Se trata de un bolso Hermés en tono rojo y diseño Kelly, una de las referencias más icónicas de la marca y que, actualmente, es considerada uno de los artículos de lujo más deseados en el mercado de la moda.

Esposa de Luis Díaz presumió costoso bolso a través de sus redes sociales. Foto: Instagram @gera25ponce

De acuerdo con la información disponible en Farfetch, plataforma especializada en artículos de lujo, la cartera Hermés Kelly está valorada en $142.643.635 pesos colombianos.

Debido a su carácter exclusivo y a las dificultades para conseguirla, esta pieza ha aumentado considerablemente su valor y se mantiene entre las más buscadas en el mercado de segunda mano.