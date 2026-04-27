Luis Díaz y su esposa celebraron 10 años de relación; el futbolista tuvo tierna reacción

El pasado 25 de abril, Luis Díaz y su esposa, Geraldine Ponce, celebraron 10 años de relación, una fecha significativa que la pareja decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

La conmemoración se dio a través de la cuenta de Instagram de Geraldine, donde acumula más de 824 mil seguidores y suele publicar momentos de su vida personal junto al futbolista.

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En esta ocasión, la publicación estuvo enfocada en recordar el camino que han recorrido juntos durante una década y aunque no se extendió en detalles, el mensaje y las imágenes dejaron ver la estabilidad de la relación y el vínculo que han construido a lo largo de los años, en medio de los cambios que ha traído la carrera profesional de Díaz.

“10 años juntos, una vida llena de amor, aprendizajes y gratitud. Hoy, con nuestro tercer bebé en camino, agradezco a Dios por ti, por nuestra familia y por todo lo que hemos construido”, escribió.

El deportista juega actualmente en el Bayern Múnich. Foto: Instagram @gera25ponce

Adicionalmente, compartió un carrusel de 15 fotografías en las que recordó algunos de los momentos más importantes que han compartido juntos y en familia.

“Te amo profundamente y deseo que sigamos caminando juntos por siempre. 25 por siempre”, terminó.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la pareja, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y destacaron la duración de la relación.

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Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue la respuesta del propio jugador colombiano, quien decidió comentar directamente en el post.

“Juntos por siempre mi vida. Te amo con todo mi ser”, escribió el extremo izquierdo del Bayern Múnich, recibiendo miles de interacciones y ‘me gusta’ dentro de la misma plataforma.

El comentario fue interpretado por muchos como una muestra pública del momento personal que atraviesa el futbolista fuera de las canchas.