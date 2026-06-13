“Estoy listo”: Ciro Quiñonez reta a Giovanny Ayala a pelear en el ‘Stream Fighters 5’ de Westcol

El cantante de música popular Ciro Quiñónez manifestó públicamente su interés en participar en una próxima edición de Stream Fighters, el evento de boxeo aficionado que reúne a personalidades del entretenimiento y creadores de contenido en el ámbito digital. Durante una transmisión en vivo conducida por el streamer colombiano Luis Villa, conocido como ‘Westcol’, Quiñónez señaló que estaría dispuesto a enfrentarse en el ring con su colega Giovanny Ayala, con quien mantiene una conocida disputa personal y profesional desde hace varios años.

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La declaración se produjo en el marco de un espacio de conversación virtual en el que también participaron otras figuras destacadas del género popular, como Jessi Uribe, Francy, Arelys Henao y Jhon Alex Castaño. En el transcurso del diálogo, al abordar la naturaleza del evento deportivo organizado por Westcol, Ciro Quiñónez afirmó: “Estoy listo para Stream Fighters”.

Ante la afirmación, el organizador del espectáculo indagó sobre la seriedad de la propuesta y si el artista contemplaría resolver las diferencias con Ayala bajo las reglas de dicha plataforma. Quiñónez ratificó su postura, lo que generó de inmediato diversas reacciones entre los colegas presentes, quienes recordaron los antecedentes de la rivalidad entre ambos intérpretes.

El conflicto entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala no es reciente, pero alcanzó su punto de mayor visibilidad pública en octubre de 2024. En esa fecha, ambos artistas protagonizaron un fuerte altercado físico en las instalaciones del centro comercial Gran Estación, ubicado en el occidente de Bogotá. Las imágenes del incidente se difundieron de manera viral en las redes sociales, convirtiéndose en un tema de amplio debate y marcando el momento más álgido de sus diferencias.

Durante la reciente transmisión, Quiñónez aludió a aquel episodio en un tono informal, asegurando haber salido favorecido en el enfrentamiento. Estas declaraciones provocaron comentarios satíricos por parte de los asistentes. Jessi Uribe intervino señalando de manera jocosa que el desenlace se debió a un factor de sorpresa, mientras que Jhon Alex Castaño sugirió revisar los registros audiovisuales de la época para corroborar cómo sucedieron los hechos, añadiendo bromas respecto a la estética y preparación del cantante de cara a un eventual combate boxístico.

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Hasta el momento, Giovanny Ayala no ha emitido ninguna declaración formal ni se ha pronunciado en sus canales oficiales respecto a los comentarios de Quiñónez o a una eventual invitación a participar en el formato de boxeo.

Stream Fighters se ha posicionado en los últimos años como uno de los espectáculos de entretenimiento digital con mayores niveles de audiencia en el país, atrayendo la atención de audiencias jóvenes mediante la combinación de boxeo aficionado y cultura de internet. Aunque la organización del evento no ha realizado un anuncio oficial sobre la fecha y cartelera de su quinta edición, diversas fuentes del sector del streaming e indicadores del calendario sugieren que el espectáculo podría retornar hacia finales del año 2026.